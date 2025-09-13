Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vĩnh Long: Đi bộ qua đường, người phụ nữ gặp tai nạn tử vong

Nam Long
Nam Long
13/09/2025 10:08 GMT+7

Xe máy đang lưu thông bất ngờ tông vào một phụ nữ đi bộ qua đường khiến người này tử vong. Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến hơn 8 giờ 45 ngày 13.9, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang phối hợp Công an xã Long Hồ và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Vĩnh Long: Đi bộ qua đường, người phụ nữ gặp tai nạn tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong

ẢNH: NAM LONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 45 cùng ngày, bà L.T.B (ở ấp An Thuận, xã Long Hồ, Vĩnh Long) đi bộ qua đường tỉnh 909, đoạn thuộc ấp An Thuận, xã Long Hồ (trước đây là TT.Long Hồ, H.Long Hồ, Vĩnh Long). Đúng thời điểm này, xe máy BS 64GA - 099.78 do chị N.T.H.S (30 tuổi) điều khiển, chở một phụ nữ (cả 2 cùng ở ấp Bình Tịnh B, xã Bình Phước, Vĩnh Long) chạy tới, tông trúng bà B..

Vĩnh Long: Đi bộ qua đường, người phụ nữ gặp tai nạn tử vong - Ảnh 2.

Vụ việc được camera an ninh của nhà dân ghi lại

ẢNH: NAM LONG

Sau cú tông, bà B. bị thương nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong; 2 người đi xe máy bị xây xát. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh của nhà dân ghi lại.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT và Công an xã Long Hồ có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong.

Tin liên quan

Khám phá thêm chủ đề

tử vong tai nạn Vĩnh Long đi bộ qua đường tai nạn giao thông
