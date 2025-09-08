Khởi tố 'tú ông' môi giới mại dâm trong nhà nghỉ ở Vĩnh Long

Ngày 8.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Duy (42 tuổi, ngụ xã An Bình, Vĩnh Long) để điều tra hành vi môi giới mại dâm.

Bị can Nguyễn Đức Duy tại cơ quan công an Ảnh: công an cung cấp

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 31.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại nhà nghỉ G.A (xã Phú Túc, Vĩnh Long) đang diễn ra hoạt động mua bán dâm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp Công an xã Phú Túc tiến hành kiểm tra, phát hiện tại 2 phòng nghỉ có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua làm việc, các đương sự khai nhận hành vi mua bán dâm được môi giới bởi Nguyễn Đức Duy. Số tiền bán dâm phải đưa lại một phần cho Duy tùy theo thỏa thuận.

Hiện, vụ môi giới mại dâm tại nhà nghỉ nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.