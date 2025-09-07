Vĩnh Long: Đánh người trong lúc nhậu, bị khởi tố hành vi giết người

Ngày 7.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phạm Hoàng Hùng (28 tuổi, ngụ P.An Hội, Vĩnh Long), để điều tra hành vi giết người.

Bị can Phạm Hoàng Hùng tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 22.8, Hùng và 3 người khác nhậu tại một quán ở khu phố 6, P.Phú Khương, Vĩnh Long. Lúc này, N.T.T và T.Q.B (17 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, Vĩnh Long) cùng 6 người khác cũng nhậu ở bàn kế bên của quán.

Trong lúc nhậu, hai bên xảy mâu thuẫn, cự cãi, dẫn đến xô xát. Hùng giật lấy cây sắt tròn, đánh vào vùng đầu của N.T.T và T.Q.B khiến cả 2 bị chấn thương sọ não.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long xác định hành vi của Hùng đã cấu thành tội giết người quy định tại khoản 1 điều 123 bộ luật Hình sự. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.