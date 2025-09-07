Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vĩnh Long: Đánh người trong lúc nhậu, bị khởi tố hành vi giết người

Nam Long
Nam Long
07/09/2025 12:30 GMT+7

Đánh 2 người chấn thương sọ não do mâu thuẫn trong lúc nhậu, Phạm Hoàng Hùng (28 tuổi, ngụ Vĩnh Long) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người.

Ngày 7.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phạm Hoàng Hùng (28 tuổi, ngụ P.An Hội, Vĩnh Long), để điều tra hành vi giết người.

Vĩnh Long: Đánh người trong lúc nhậu, bị khởi tố hành vi giết người- Ảnh 1.

Bị can Phạm Hoàng Hùng tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 22.8, Hùng và 3 người khác nhậu tại một quán ở khu phố 6, P.Phú Khương, Vĩnh Long. Lúc này, N.T.T và T.Q.B (17 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, Vĩnh Long) cùng 6 người khác cũng nhậu ở bàn kế bên của quán.  

Trong lúc nhậu, hai bên xảy mâu thuẫn, cự cãi, dẫn đến xô xát. Hùng giật lấy cây sắt tròn, đánh vào vùng đầu của N.T.T và T.Q.B khiến cả 2 bị chấn thương sọ não.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long xác định hành vi của Hùng đã cấu thành tội giết người quy định tại khoản 1 điều 123 bộ luật Hình sự. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Trà Vinh: Điều tra vụ giết người, cướp tài sản tại quán cà phê mới khai trương

Trà Vinh: Điều tra vụ giết người, cướp tài sản tại quán cà phê mới khai trương

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh phát thông tin truy tìm 2 nghi phạm liên quan vụ giết người, cướp tài sản tại quán cà phê mới khai trương ở địa phương.

Khám phá thêm chủ đề

Giết người Vĩnh Long mâu thuẫn Xô xát Chấn thương sọ não Đánh Người Nhậu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận