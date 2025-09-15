Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thông toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau trong 2025

Mai Hà
Mai Hà
15/09/2025 19:28 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, từ nay đến cuối năm 2025 phải thông toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau, xây dựng các trạm dừng nghỉ và xem xét mở rộng các đoạn tuyến lên 6 làn xe hoàn chỉnh.

Ngày 15.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về một số nội dung quan trọng, trong đó có nội dung tập trung rà soát, thúc đẩy hoàn thành tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong năm 2025 và nghiên cứu mở rộng tuyến.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có chiều dài khoảng 2.055 km, quy mô từ 6 - 12 làn xe. Bộ Xây dựng cho biết, đến nay tuyến cao tốc này đã đưa vào khai thác khoảng 1.652 km và đang triển khai thi công 388 km.

Thủ tướng yêu cầu Thông toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau trong 2025 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ ngày 15.9

ẢNH: NHẬT BẮC

Một số đoạn tuyến đang được triển khai đầu tư mở rộng hoặc chuẩn bị đầu tư mở rộng. Đến hết năm 2025, tuyến đường còn một số đoạn có quy mô 4 làn xe hạn chế, chỉ cho phép khai thác với tốc độ tối đa 90 km/giờ.

Bộ Xây dựng đánh giá, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có điều kiện thuận lợi để mở rộng như đã giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe. Nếu mở rộng sẽ nâng tốc độ khai thác lên 120 km/giờ, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao hơn và khắc phục một số bất cập trong quá trình khai thác các đoạn cao tốc 4 làn xe hạn chế như nguy cơ sự cố, tai nạn, ùn tắc.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025 là tiếp tục rà soát, tập trung nguồn lực, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để hoàn thành, thông toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau, xây dựng các trạm dừng nghỉ.

Trên cơ sở tổng kết giai đoạn 1, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan đánh giá, nghiên cứu kỹ lưỡng, xây dựng dự án, đề xuất phương án đầu tư tổng thể để chuẩn bị triển khai mở rộng, nâng cấp các đoạn tuyến đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh.

Tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ đã cho ý kiến về chủ trương, và đồng ý về nguyên tắc, giao UBND các tỉnh, thành phố xem xét đề xuất của các nhà đầu tư để quyết định xây dựng các trung tâm, khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế tại một số địa phương.

Các khu liên hợp này phải có khả năng tham gia tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) và Thế vận hội (Olympic), bảo đảm tiến độ, chất lượng, không để tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...


