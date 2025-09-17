Vụ xe tải lao vào chợ Tân Long làm 3 người tử vong: Bắt tạm giam tài xế

Tối 17.9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại chợ Tân Long (xã Lao Bảo), làm 3 người tử vong.

Xe tải lao vào chợ Tân Long thời điểm có đông đúc người dân giao thương ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo đó, qua quá trình điều tra, thụ lý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã có quyết định bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với tài xế xe tải là ông Trần Minh Hoàng (52 tuổi, trú tại TP.HCM), để điều tra vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo khoản 3 điều 260 bộ luật Hình sự.

Tài xế Hoàng là người điều khiển xe tải mang BS 37C-587.63 gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại chợ Tân Long (xã Lao Bảo) vào sáng nay (17.9) khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó Thanh Niên đã thông tin, vào sáng 17.9, tài xế Trần Minh Hoàng điều khiển xe tải mang BS 37C-587.63 chở theo V.N.T (47 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) chạy trên tuyến QL9 hướng Đông Hà - Lao Bảo, để xe lao vào chợ Tân Long. Vụ việc khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra ma túy và nồng độ cồn với cả 2 người trên xe tải và có kết quả âm tính.