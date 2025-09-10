Bị bắt vì lừa đảo hơn 15 tỉ đồng bằng chiêu 'đáo hạn ngân hàng'

Ngày 10.9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Như Anh Quốc (34 tuổi, trú thôn Vân Trai, xã Núi Thành, TP.Đà Nẵng) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Như Anh Quốc ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, vào năm 2023, trong thời gian làm việc tại một ngân hàng thương mại cổ phần, Quốc quen bà H.T.T (trú tại phường Hương Trà, TP.Đà Nẵng), người thường cho vay tiền để làm đáo hạn ngân hàng. Từ năm 2024, Quốc nhiều lần vay tiền của bà T. với lý do có khách hàng cần đáo hạn. Ban đầu, Quốc vẫn trả nợ đúng hạn nhưng từ tháng 9 - 12.2024, Quốc liên tục vay tiền rồi sử dụng để trả nợ cá nhân, không thực hiện việc đáo hạn như cam kết.

Đến ngày 20.12.2024, Quốc vay của bà T. 3 tỉ đồng nhưng mất khả năng trả nợ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ từ năm 2024 đến tháng 3.2025, Quốc còn vay mượn của nhiều người khác ở các xã, phường trên địa bàn TP.Đà Nẵng với mục đích “đáo hạn ngân hàng, tất toán khoản vay, rút sổ đỏ”… nhưng thực tế đều sử dụng sai mục đích, dẫn đến mất khả năng thanh toán. Tổng số tiền Quốc đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được Công an TP.Đà Nẵng mở rộng điều tra.

