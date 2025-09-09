Nam sinh bị lừa gần 500 triệu đồng vì 'sập bẫy' cuộc gọi giả danh công an

Từ bẫy lừa liên quan rửa tiền, mua bán ma túy...

Ngày 9.9, Công an P.Phú Xuân, TP.Huế cho biết đang thụ lý vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng chính thức gọi điện giả danh công an, chiếm đoạt của một sinh viên trên địa bàn số tiền gần 500 triệu đồng.



Trước đó, ngày 27.8, em N.V.H. (19 tuổi, tạm trú P.Phú Xuân, TP.Huế), sinh viên của một trường đại học trên địa bàn, nhận được cuộc gọi điện thoại từ số lạ, tự xưng là công an thông báo thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng của em bị các đối tượng xấu sử dụng để rửa tiền và mua bán ma túy.



Hiện vụ việc đang được Công an P.Phú Xuân thụ lý ẢNH: BÌNH THIÊN

Nghi can lừa đảo yêu cầu em H. chứng minh không liên quan vụ án, không trao đổi, tiết lộ thông tin bất kỳ ai và phải làm theo hướng dẫn, nếu không sẽ bị... bắt ngay.

Bước đầu, nhóm lừa đảo hướng dẫn H. cài đặt ứng dụng Zoom qua điện thoại, sau đó gọi bằng video để làm việc với H.. Nhận được cuộc gọi, H. thấy hình ảnh nhiều người mặc quân phục công an làm việc với một số người liên quan đến vụ án rửa tiền, mua bán ma túy, có cả tang vật là ma túy. Lúc này, các nghi can giả danh công an yêu cầu em H. cung cấp thông tin cá nhân, nơi thường trú, nơi tạm trú, nghề nghiệp, số điện thoại người nhà...

Cuối cùng, các nghi can yêu cầu em H. phải chuyển tiền vào một số tài khoản của chúng cung cấp để chứng minh không liên quan đến vụ án, và số tiền này sẽ được hoàn lại sau khi kết thúc điều tra. Khi biết em không có tiền để chuyển, các nghi can tiếp tục dựng lên việc em H. nhận được học bổng du học, hướng dẫn gia đình chuyển khoản cho em với số tiền là 460 triệu đồng để nộp lệ phí.

... đến bị 'bắt cóc' online

Sau khi em nhận được tiền người nhà chuyển khoản, khoảng 22 giờ ngày 27.8, em H. đã chuyển cho các nghi can 210 triệu đồng. Đến 9 giờ ngày 28.8, em H. tiếp tục chuyển cho các nghi can 260 triệu đồng.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 28.8, các nghi can tiếp tục yêu cầu em H. thuê 1 nhà nghỉ để tách biệt mọi người xung quanh, không lộ lọt thông tin vụ án. Tại đây, các nghi can yêu cầu em cởi áo quần ra để kiểm tra hình xăm và chụp hình ảnh lại sau đó lấy hình ảnh này gửi cho người nhà, thông báo em đang nợ nần và bị bắt cóc, yêu cầu gia đình gửi 400 triệu đồng nếu không sẽ đánh đập, bán sang Campuchia.

Lúc này gia đình em H. đã báo cho chủ trọ và trình báo sự việc đến Công an P.Phú Xuân. Chỉ sau một thời gian ngắn, Công an P.Phú Xuân xác định được nơi H. thuê nhà nghỉ. Lúc này em vẫn đang sử dụng laptop, điện thoại để trao đổi với các nghi can lừa đảo. Hiện vụ việc đang được Công an P.Phú Xuân thụ lý.

Cơ quan công an khuyến nghị người dân hết sức nêu cao tinh thần cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, nhất là các thủ đoạn giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo; lưu ý các cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra.