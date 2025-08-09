Cụ bà 76 tuổi suýt mất 100 triệu đồng vì nhóm lừa đảo giả danh công an

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 8.8, một nữ nhân viên Phòng dịch vụ của Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Long (TX.Bình Long, thuộc tỉnh Bình Phước cũ) phát hiện bà Hoàng Thị H. (76 tuổi, ở xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai) đến giao dịch với biểu hiện tâm lý sợ hãi, lo lắng khi đề nghị chuyển số tiền 100 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng được ghi vào tờ giấy không rõ thông tin, mối quan hệ của người thụ hưởng với bà H.

Cụ H. mang tiền đến ngân hàng, làm theo hướng dẫn của nhóm lừa đảo, may mắn được ngăn chặn kịp thời ẢNH: CÔNG AN P.BÌNH LONG

Nhận thấy khách hàng có biểu hiện bất thường, nữ nhân viên đã trình báo Công an P.Bình Long đến phối hợp xác minh.

Nhận được tin báo, Công an P.Bình Long cử cán lực lượng tới ngân hàng, trực tiếp làm việc với bà H.. Kết quả xác minh nhanh cho thấy bà H. bị một nhóm người giả danh cán bộ công an gọi điện đe dọa, cho rằng bà liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền, yêu cầu chuyển tiền để phong tỏa tài sản, nếu không sẽ bị bắt giam. Do hoảng sợ, bà H đã lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm rồi làm theo hướng dẫn của nhóm lừa đảo.

Sau khi được cán bộ công an tuyên truyền, giải thích, bà H. mới biết mình đã bị lừa ẢNH: CÔNG AN P.BÌNH LONG

Sau khi được Công an P.Bình Long tuyên truyền, giải thích, bà H. đã hiểu rõ thủ đoạn của các nhóm người lừa đảo, đồng thời khuyến cáo bà H. tuyệt đối không làm theo yêu cầu từ các số điện thoại lạ, đặc biệt là các cuộc gọi tự xưng cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án…