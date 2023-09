Kịp ngăn người dân chuyển tiền cho kẻ lừa đảo mạo danh công an

Ngày 7.9, Công an H.Quảng Điền cho biết Công an xã Quảng Thành đã phối hợp ngân hàng kịp thời ngăn người dân chuyển tiền cho nghi can lừa đảo mạo danh công an.

Cụ thể, ngày 6.9, tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn H.Quảng Điền, khi phát hiện một người đàn ông đến chuyển 15 triệu đồng cho một tài khoản lạ với lý do chuyển tiền đáng nghi, nhân viên giao dịch kịp liên hệ Công an xã Quảng Thành đề nghị xác minh.

Công an H.Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho người dân H.T

Công an xã Quảng An phối hợp ngân hàng xác định người chuẩn bị chuyển tiền là ông Đ.H. (58 tuổi, thôn An Thành, xã Quảng Thành) đang bị kẻ xấu hù dọa nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Trước đó, ông H. bị kẻ gian giả danh "cơ quan công an" thông báo qua điện thoại với nội dung hù dọa ông H. đã có hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan điều tra sẽ bắt tạm giam nếu không đặt tiền bảo lãnh. Kẻ giả danh này yêu cầu ông H. chuyển 15 triệu đồng qua tài khoản theo hướng dẫn. Lo sợ, ông H. vay mượn và đến ngân hàng chuẩn bị chuyển tiền cho nghi can lừa đảo.