Phục hồi điều tra vi phạm quy định về đấu thầu tại CDC Thừa Thiên - Huế

Ngày 1.9, ông Thái Văn Tuấn, Chánh văn phòng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận, sau khi Công an tỉnh phục hồi điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu đối với CDC Thừa Thiên - Huế, ông Hoàng Văn Đức, nguyên Giám đốc và ông Hà Thúc Nhật, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - kế toán CDC Thừa Thiên - Huế đã được cho tạm nghỉ việc để tiếp tục phục vụ quá trình điều tra.

CDC Thừa Thiên - Huế LÊ HOÀI NHÂN

Theo đó, ông Đức và ông Nhật là bị can trong vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại CDC Thừa Thiên - Huế hồi tháng 2.2022. Thời điểm này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Hoàng Văn Đức và ông Hà Thúc Nhật.

Tuy nhiên, đến tháng 8.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án này. Nguyên nhân, là do hết thời hạn điều tra và Cơ quan CSĐT đang chờ kết quả trả lời của Hội đồng định giá tài sản về định giá các mặt hàng trong các gói thầu sai phạm. Khi có kết quả định giá, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục phục hồi vụ án để điều tra theo quy định.

Trong thời gian 2 bị can này được tại ngoại, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có thông báo đến CDC Thừa Thiên - Huế bố trí công việc để ông Đức và ông Nhật được quay trở lại đơn vị làm việc.

Trao đổi với PV Thanh Niên, Chánh văn phòng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong thời gian ông Đức và ông Nhật được trở lại đơn vị làm việc, CDC Thừa Thiên - Huế đã rà soát, không bố trí các công việc liên quan đến các hồ sơ, pháp lý.