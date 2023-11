Vợ nhờ công an ngăn chồng chuyển tiền cho nhóm lừa đảo

Ngăn chặn kịp thời vụ chuyển 290 triệu đồng cho nghi can lừa đảo

Ngày 2.11, thông tin từ Công an xã Thanh Liên (H.Thanh Chương, Nghệ An) cho biết công an xã này vừa ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo qua mạng và điện thoại để chiếm đoạt tiền của người dân.



Trước đó, sáng 1.11, ông T. (62 tuổi, ngụ xã Thanh Liên) nhận cuộc điện thoại thông báo sim điện thoại của ông không chính chủ và sẽ bị chặn 2 chiều sau 2 giờ nữa. Người này yêu cầu ông kết bạn Zalo để được hướng dẫn cách không bị chặn 2 chiều.

Người này còn yêu cầu ông T. cung cấp số CCCD và dò hỏi ông có tiền tiết kiệm gửi ngân hàng không. Ông T. thật thà cho biết ông có 3 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 290 triệu đồng đang gửi ngân hàng.

Ông T. sau khi được công an xã ngăn chặn chuyển tiền cho nhóm tội phạm lừa đảo CÔNG AN CUNG CẤP

Sau đó, ông T. nhận được cuộc gọi video qua Zalo. Người gọi mặc trang phục công an, xưng là cán bộ điều tra Công an TP.Đà Nẵng, thông báo ông T. có liên quan đến một tài khoản ngân hàng ở Đà Nẵng, có số tiền rất lớn đang bị nghi liên quan đến tội phạm ma túy.

Nghi can lừa đảo này sau đó kết nối với một người khác, xưng kiểm sát viên của Viện KSND TP.Đà Nẵng, yêu cầu ông T. chuyển toàn bộ tiền trong sổ tiết kiệm sang một tài khoản chỉ định để điều tra. Người này nói nếu ông không liên quan đến đường dây ma túy sẽ được trả lại tiền, nếu ông không chuyển tiền thì sẽ bị bắt giữ.

Lo sợ, ông T. lập tức đến ngân hàng để chuyển tiền tiết kiệm sang tài khoản do nhóm tội phạm này gửi đến.

Khi ông T. đang trên đường đến ngân hàng thì bà Th., vợ ông, đi chợ về. Không thấy chồng ở nhà, bà Th. gọi điện và biết sự việc. Ngay sau đó, bà Th. gọi điện trình báo với Công an xã Thanh Liên.

Nhận tin báo, Công an xã Thanh Liên đã liên lạc với ông T., thông báo ông đang bị nhóm tội phạm lừa đảo và đề nghị ông quay lại trụ sở công an xã để được hỗ trợ.

Đang trên đường đến ngân hàng để chuyển tiền, ông T. đã quay lại trụ sở công an xã. Khi ông T. có mặt tại trụ sở công an, nghi can lừa đảo mặc trang phục công an vẫn tiếp tục gọi video cho giục chuyển tiền. Tuy nhiên, khi biết công an xã đang nghe máy, nghi can lừa đảo này liền chặn cuộc gọi.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Công an xã Thanh Liên cho biết, trước tình trạng lừa đảo qua mạng, qua điện thoại diễn ra phức tạp, công an xã đã nhiều lần dán thông báo đến tận các xóm để người dân đề cao cảnh giác, tuy nhiên vẫn có người bị lừa.

Nhiều người lớn tuổi bị lừa đảo

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, khoảng 1 tháng qua, tại H.Thanh Chương có nhiều người dân bị tội phạm lừa đảo qua mạng bằng nhiều thủ đoạn, trong đó có thủ đoạn giả danh công an, Viện Kiểm sát đang điều tra tội phạm để chiếm đoạt của người dân hàng tỉ đồng. Các nạn nhân hầu hết là người lớn tuổi.

Cách đây ít ngày, một cụ ông 80 tuổi ở xã Thanh Tiên (H.Thanh Chương) bị nhóm tội phạm lừa đảo gọi điện giả danh cán bộ công an thông báo cụ đang "dính" vào một vụ án. Nhóm nghi can lừa đảo đã chiếm đoạt của cụ 470 triệu đồng, đây là số tiền cụ vừa bán mảnh đất để phòng thân tuổi già.

Công an Nghệ An điều tra một vụ lừa đảo qua mạng CÔNG AN CUNG CẤP

Tương tự, 2 người dân đã lớn tuổi khác ở xã Võ Liệt (H.Thanh Chương) cũng bị nhóm tội phạm sử dụng điện thoại gọi đến lừa đảo, chiếm đoạt 400 triệu đồng. Tại xã Thanh Liên, có 2 nạn nhân cũng bị chiếm đoạt 340 triệu đồng.

Một lãnh đạo Công an H.Thanh Chương cho biết, thời gian qua, cơ quan này tiếp nhận một số thông tin của người dân về các vụ việc lừa đảo qua mạng và điện thoại. Tuy nhiên, hầu hết các nhóm tội phạm thực hiện lừa đảo đang ở nước ngoài, sử dụng công nghệ cao nên việc đấu tranh, điều tra là rất khó khăn.

Công an H.Thanh Chương đã nhiều lần phát thông báo cho người dân biết các thủ đoạn lừa đảo để người dân cảnh giác, thế nhưng nhiều người lớn tuổi có thể chưa tiếp cận được thông tin nên vẫn bị lừa.

Để ngăn chặn người dân bị chiếm đoạt tài sản, Công an H.Thanh Chương phát thông báo đến các ngân hàng trên địa bàn nếu có khách hàng là người lớn tuổi đến giao dịch chuyển tiền có biểu hiện nghi vấn bị lừa đảo thì báo cơ quan công an để phối hợp xác minh, hỗ trợ.