Cảnh báo thủ đoạn bán vàng giả chiếm đoạt tài sản

Ngày 27.8 Công an xã Tân Hưng (tỉnh Đồng Nai) đã phát đi cảnh báo về việc xuất hiện nhóm người lừa đảo, bán vàng giả nhằm chiếm đoạt tài sản người dân.

Theo Công an xã Tân Hưng (H.Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cũ), thời gian gần đây, trên địa bàn xã và các khu vực lân cận xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến hoạt động mua bán vàng. Các đối tượng dùng kim loại màu vàng để giả vàng thật, dụ dỗ người dân tin là vàng thật, sau đó, chúng bán từ 1 - 2 chỉ vàng, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cụ thể, những kẻ lạ mặt đã lợi dụng tâm lý thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của người dân, người đồng bào dân tộc thiểu số để bán vàng giả, vàng không rõ nguồn gốc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người dân đến trình báo công an việc có người lạ mặt mời mua vàng ẢNH: CÔNG AN XÃ TÂN HƯNG

Nhóm người này dùng vàng giả, vàng pha hợp kim kém chất lượng để trao đổi, mua bán, cầm cố tại các tiệm vàng, cửa hàng kinh doanh kim loại quý; giao dịch vàng không rõ nguồn gốc qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử hoặc các hội nhóm; lừa đảo chuyển khoản đặt cọc mua vàng, sau đó chiếm đoạt và cắt liên lạc...

Công an xã Tân Hưng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trong quá trình thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động mua bán vàng; không mua vàng, kim loại từ người lạ, không nghe theo lời dụ dỗ, cảnh giác trước mọi hình thức rao bán, quảng cáo vàng bất thường; chỉ nên giao dịch vàng tại các cửa hàng, tiệm vàng được cấp phép, có uy tín, rõ ràng về nguồn gốc và hóa đơn chứng từ; tuyệt đối không mua bán, trao đổi vàng qua mạng xã hội nếu không kiểm chứng được người bán và chất lượng vàng; không nhận giữ hộ, cầm hộ vàng từ người lạ…

Khi phát hiện nghi vấn vàng giả, vàng không rõ nguồn gốc hoặc hành vi lừa đảo hãy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc chính quyền địa phương để phối hợp giải quyết.