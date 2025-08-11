Quảng Trị: Giả danh công an chặn xe, ép người dân nộp tiền

Ngày 11.8, thông tin từ Công an P.Đồng Thuận (Quảng Trị) cho biết đã bắt giữ Đặng Trung Quân (20 tuổi) và Bùi Bảo Long (21 tuổi, cùng ở P.Đồng Hới) để điều tra về hành vi giả danh công an, chặn người đi đường để kiểm tra.

Trước đó, lúc 20 giờ ngày 9.8, Quân điều khiển xe máy mang biển số giả 74AA - 564.80 (biển số thực là 74AA - 564.90 đã được Quân đổi trước đó) chở theo Long đến uống nước trước Quảng trường Hồ Chí Minh (P.Đồng Hới). Tại đây, cả hai bàn với nhau giả danh công an để "bắt" các xe máy có hành vi lạng lách.

Quân (bên trái) và Long tại cơ quan điều tra ẢNH: T.L

Sau đó, cả hai di chuyển trên đường Lý Thường Kiệt, khi đến địa phận thuộc tổ dân phố 6 Lộc Đại (P.Đồng Thuận), Quân ép và chặn đầu xe máy BS 73AA - 028.18 do Trần Nam Quốc điều khiển chở Nguyễn Duy Hoàng (cả hai cùng ở xã Hoàn Lão).

Sau khi yêu cầu Quốc dừng xe, Quân lấy điện thoại cá nhân và mở hình ảnh mang trang phục cảnh sát cơ động, yêu cầu "kiểm tra" giấy tờ, đồng thời đe dọa về hành vi xe không gắn gương chiếu hậu, thay đổi kết cấu xe...

Quân và Long yêu cầu Quốc, Hoàng bỏ 300.000 đồng vào cốp xe đã mở sẵn để được "tha". Số tiền này cả hai đã tiêu xài.

Sau khi nắm được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, triệu tập, bắt giữ Quân và Long để làm rõ về hành vi vi phạm pháp luật. Hiện vụ giả danh công an, chặn xe người đi đường để vòi tiền đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.