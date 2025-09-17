Xe tải lao vào chợ Tân Long làm 3 người tử vong: Lời kể của các nạn nhân

Chiều 17.9, tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa (xã Khe Sanh, Quảng Trị), 6 nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại chợ Tân Long (xã Lao Bảo) đã được các y bác sĩ cấp cứu. Hiện sức khỏe của cả 6 người ổn định, tuy nhiên họ vẫn còn ám ảnh khi chiếc xe tải bất ngờ lao đến.

Vụ tai nạn khiến nhiều người dân, tiểu thương tại chợ Tân Long bị tử vong và bị thương ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Văn Phước (54 tuổi, trú tại xã Lao Bảo) cho hay, sau cú va chạm mạnh làm ông bị chấn thương ở phần đầu, may mắn qua kiểm tra sức khỏe vẫn chưa có dấu hiệu nghiêm trọng.

"Tôi và vợ bán các thiết bị gia dụng ở chợ, sáng nay khi dọn hàng xong ngồi bán thì thấy chiếc xe lao tới, tôi quay người đi thì bị chiếc xe lùa theo cùng các đồ đạc. Khi bình tĩnh lại thì tôi thấy trên mặt rất nhiều máu, vợ tôi bị thương nhẹ ở vai, đồ đạc ở quầy hàng hư hỏng toàn bộ. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ và xót xa cho những người không qua khỏi", ông Phước nghẹn ngào.

Ông Phước được các y bác sĩ chăm sóc tận tình, tiếp tục được theo dõi ẢNH: BÁ CƯỜNG

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Phước được các y bác sĩ đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Tân Long, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa. Qua kiểm tra, ông Phước bị chấn thương ở ngoài phần đầu, đã được các bác sĩ sơ cứu và tiếp tục theo dõi.

Anh Hồ Văn Lưới (34 tuổi, trú tại xã Lìa) đến thời điểm hiện tại vẫn còn hoang mang trước sự việc sáng nay.

"Tôi chở chuối ra bán, bỗng dưng chiếc xe lao đến, rồi tôi văng theo chiếc xe", anh Lưới nhớ lại.

Bác sĩ đến hiện trường cấp cứu nạn nhân

Bác sĩ Kô Sô Phi, phụ trách Khoa Ngoại, liên chuyên khoa Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa cho biết, sáng nay đã có mặt tại hiện trường để cấp cứu cho các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Ông Phan Phong Phú (thứ 2 từ trái qua) đến thăm hỏi các nạn nhân sau vụ tai nạn ẢNH: BÁ CƯỜNG

Khoảnh khắc xe tải bất ngờ lao vào chợ Tân Long

"Khoảng 8 giờ thì tôi nhận được báo động tại bệnh viện, khi ra sảnh thì thấy xe của cảnh sát giao thông đưa các nạn nhân đến cấp cứu, một số đã được đưa vào phòng cấp cứu. Có 2 người trên xe, thì tôi lập tức lên sơ cứu, trong đó có một người chấn thương ở đầu và gãy chân", bác sĩ Phi kể lại.

Cũng theo bác sĩ Phi, sau khi sơ cứu cho các nạn nhân tại bệnh viện, ông đã nhận được chỉ thị từ Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa di chuyển lên hiện trường để cấp cứu cho các nạn nhân.

Chính quyền xã Lao Bảo thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân ẢNH: BÁ HOÀNG

"Khi tiếp cận hiện trường thì phát hiện đã có 3 người tử vong tại chỗ, số còn lại đã được đưa vào Trung tâm y tế xã Tân Long, lúc này chúng tôi cũng nhập vào với ê kíp tại trung tâm y tế để kịp thời cấp cứu cho các nạn nhân", bác sĩ Phi nói thêm.

Chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra do ông Phan Phong Phú, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa để động viên, thăm hỏi các nạn nhân. Trước đó, chính quyền xã Lao Bảo cũng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong trong vụ tai nạn nói trên 5 triệu đồng, mỗi người bị thương nặng 3 triệu đồng, mỗi người bị thương nhẹ 2 triệu đồng.