Xe tải lao vào chợ Tân Long làm 3 người tử vong: Danh tính các nạn nhân vụ tai nạn

Trưa 17.9, thông tin từ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại chợ Tân Long, xã Lao Bảo vào sáng cùng ngày (Báo Thanh Niên đã thông tin), đến thời điểm hiện tại, xác định 3 người tử vong (trong đó có 2 người mang quốc tịch Lào và 1 người ở xã Lao Bảo). Ngoài ra, có 9 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn được lực lượng chức năng phong tỏa ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để tiếp tục điều tra, xử lý; còn các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Những nạn nhân bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu gồm: Hồ Văn Sơn (17 tuổi, ở xã A Dơi), Hồ Văn Phon (37 tuổi, quốc tịch Lào), Khăm Pôn (26 tuổi, quốc tịch Lào). Các nạn nhân này được theo dõi chấn thương sọ não, gãy xương, đa chấn thương.

6 nạn nhân khác đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa, gồm: Hồ Văn Lưới (31 tuổi), Hồ Văn Lát (46 tuổ), Hồ Văn Tùng (51 tuổi, cùng ở xã Lìa), Lê Văn Phước (51 tuổi, ở xã Lao Bảo), Hồ Văn Phan (22 tuổi, ở Tân Lập), Hồ Văn Tuấn (21 tuổi, quốc tịch Lào).

Kết quả xét nghiệm cho thấy tài xế lái xe tải là Trần Minh Hoàng (52 tuổi, trú tại TP.HCM) và người đi cùng là V.N.T (47 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) âm tính với ma túy, nồng độ cồn.

Người thân của nạn nhân tập trung tại chợ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tai nạn xảy ra khi lượng người tập trung buôn bán rất đông

Bà Nguyễn Thị Năm (tiểu thương chợ Tân Long) bàng hoàng sau khi tai nạn xảy ra. Khu vực bà Năm buôn bán cách nơi xe tải lao vào chỉ khoảng 50 m. "Tôi đang loay hoay dọn hàng hóa thì bất ngờ nghe tiếng ầm, khi quay qua thì đã thấy xe tải lao vào chợ, nhiều người la hét, tôi cũng thất thần khi nơi chiếc xe lao vào chỉ cách địa điểm tôi đang đứng chỉ 50 m", bà Năm nói.

Cũng theo bà Năm, người dân và các tiểu thương buôn bán tại chợ Tân Long từ lâu đã được cảnh báo về nguy cơ xảy ra tai nạn. Các mặt hàng khác hầu hết bán bên trong chợ, riêng chuối được bà con dân bản chở ra tập trung trước khu vực chợ từ sớm nên thường gây ách tắc giao thông. Vụ tai nạn nghiêm trọng vào sáng nay 17.9 xảy ra khi người dân đang tụ tập mua bán khá đông.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết vụ việc làm 3 người tử vong, trong đó có 2 người quốc tịch Lào và 1 người Việt. Đơn vị đang liên hệ với gia đình các nạn nhân để chia sẻ, hỗ trợ mất mát.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đến hiện trường vụ tai nạn ở chợ Tân Long ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Hiện nay trên tuyến QL9 có lưu lượng giao thông rất lớn và đang trong mùa thu hoạch chuối của bà con. Vì thế chúng tôi đang chỉ đạo các lực lượng liên quan triển khai đảm bảo trật tự, không để tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè buôn bán chuối như trong thời gian vừa qua", thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm nói.

Thời điểm xe tải bất ngờ lao vào chợ Tân Long

Trưa 17.9, thông tin từ UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, bệnh viện đang tập trung chữa trị cho các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Theo đó, danh tính 3 nạn nhân tử vong là: H.V.Đ (24 tuổi, trú tại xã A Dơi), H.T.B và H.V.Th (cùng quốc tịch Lào).

Theo bác sĩ chuyên khoa II Phan Xuân Nam, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn xảy ra ở xã Lao Bảo, bệnh viện đã dự báo được sẽ có nhiều bệnh nhân chuyển tuyến nên đã chỉ đạo Khoa Hồi sức cấp cứu và các khoa có liên quan chuẩn bị máy móc, nhân lực để kịp thời tiếp đón và chữa trị cho bệnh nhân.

Những người bị thương nặng được đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu gồm: Hồ Văn Sơn (17 tuổi, trú xã A Dơi), Hồ Văn Phon (37 tuổi, quốc tịch Lào), Khăm Pôn (26 tuổi, quốc tịch Lào).

Hiện tại các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, trong đó có 1 bệnh nhân bị nặng cần theo dõi thêm, 2 bệnh nhân còn lại chuẩn bị phẫu thuật các tổn thương ở ngực và chân.