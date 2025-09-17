Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cải tạo khuôn viên Trường Bồ Đề ở Thành cổ Quảng Trị, phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
17/09/2025 10:43 GMT+7

Trong quá trình cải tạo khuôn viên di tích lịch sử Trường Bồ Đề (khu phố 3, P.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ.

Ngày 17.9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết từ ngày 14 đến sáng 17.9, Đội 584 (Phòng Chính trị) đã tiến hành khảo sát, tổ chức tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ.

Cải tạo "Trường Bồ Đề" ở Thành cổ Quảng Trị, phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ - Ảnh 1.

Di tích lịch sử Trường Bồ Đề

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo đó, sau khi nắm được thông tin, trong quá trình cải tạo khuôn viên di tích lịch sử Trường Bồ Đề, Đội 584 đã lập tức đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ. Được biết, các hài cốt liệt sĩ được chôn sâu 60 cm, bọc trong tăng võng dù bộ đội và nhiều di vật như: xẻng bộ binh, mũ cối, hộp tiếp đạn AK…

Cải tạo "Trường Bồ Đề" ở Thành cổ Quảng Trị, phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tìm kiếm liệt sĩ tại Trường Bồ Đề

ẢNH: THANH LỘC

Khu vực Trường Bồ Đề nằm trong địa bàn gắn liền với chiến dịch Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", mà còn là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Hiện nay, các hài cốt liệt sĩ đang được quàn tại Nhà văn hóa khu phố 3 (P.Quảng Trị). Đội 584 đang phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành chính trị xã hội địa phương tổ chức bảo quản, hương khói chu đáo và mở rộng phạm vi tìm kiếm các khu vực xung quanh nơi phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Xem thêm bình luận