Thời sự

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở sân bay Lộc Ninh

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
27/08/2025 09:54 GMT+7

30 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại khu vực sân bay Lộc Ninh đã được tỉnh Đồng Nai trang trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng.

Ngày 27.8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945- 2.9.2025).

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở sân bay Lộc Ninh- Ảnh 1.

Ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đọc điếu văn tại buổi lễ

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết trong tháng 8.2025, Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai) đã mở rộng tìm kiếm, cất bốc được 30 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại sân bay Lộc Ninh, xã Lộc Tấn và xã Phước Sơn (thuộc tỉnh Bình Phước cũ).

Tất cả 30 hài cốt của các liệt sĩ đợt này đều chưa xác định được tên, tuổi, quê quán; những di vật ít ỏi còn sót lại là những lọ dầu gió, chiếc thắt lưng, bình tông, dép cao su, cùng võng, vũ khí. Phần hài cốt còn lại đã hòa quyện vào đất, may mắn có 13 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để gửi xác định ADN.

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở sân bay Lộc Ninh- Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ

ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Từ những mẫu sinh phẩm ít ỏi này, cùng với công tác thu nhận mẫu ADN, chúng ta hy vọng tìm được thân nhân của các liệt sĩ, mang lại niềm an ủi, xoa dịu phần nào những mất mát, đau thương cho các gia đình liệt sĩ. Dù quê quán ở đâu, xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem Đồng Nai là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ', ông Lê Trường Sơn xúc động chia sẻ.

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở sân bay Lộc Ninh- Ảnh 3.

Ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đưa hài cốt liệt sĩ ra khu vực an táng

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cũng theo ông Sơn, từ năm 2002 đến nay, các thành viên Đội K72 đã nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn, tìm kiếm hàng ngàn vị trí và đã cất bốc được 3.953 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ ở trong nước và tại nước bạn Campuchia, đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (trong đó có 3.242 bộ hài cốt liệt sĩ quy tập ở Campuchia và 711 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập ở trong nước).

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở sân bay Lộc Ninh- Ảnh 4.

Các đại biểu thả những nắm đất đầu tiên lên các phần mộ liệt sĩ vừa được quy tập và an táng

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở sân bay Lộc Ninh- Ảnh 5.

Các đại biểu dành phút mặc niệm trước anh linh các liệt sĩ

ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ. Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Đồng Nai nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, mong các liệt sĩ an giấc ngàn thu", ông Sơn nói.

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở sân bay Lộc Ninh- Ảnh 6.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai thắp hương các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, tại nghĩa trang

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở sân bay Lộc Ninh- Ảnh 7.

Các đoàn viên, thanh niên thắp hương các phần mộ liệt sĩ

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong giờ phút xúc động và thiêng liêng, trước anh linh liệt sĩ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, thắp hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương để đem lại hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

