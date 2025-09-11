Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Cứu sống người phụ nữ có khối u nang buồng trứng xoắn kích thước 'khủng'

Thanh Lộc
Thanh Lộc
11/09/2025 08:47 GMT+7

Một phụ nữ mang khối u nang buồng trứng kích thước lớn, có dấu hiệu xoắn nguy hiểm, vừa được cứu sống nhờ ca phẫu thuật khẩn tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Ninh (Quảng Trị).

Ngày 11.9, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Ninh (Quảng Trị) cho biết bệnh nhân là chị L.T.T.H (35 tuổi, trú xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) đang dần hồi phục sau ca phẫu thuật kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Trước đó, chị H. nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng bụng dưới, kèm khó khăn khi đại tiện và tiểu tiện.

Qua thăm khám, bác sĩ Nguyễn Thị Hiển, Phó trưởng khoa Phụ sản của bệnh viện phát hiện một khối u kích thước bất thường ở hạ vị, có dấu hiệu xuất huyết và bị xoắn, tiềm ẩn nguy cơ vỡ. Kết quả siêu âm và chụp cắt lớp cho thấy khối u nang buồng trứng to tương đương quả bưởi. Mặc dù đã có dấu hiệu từ lâu, song bệnh nhân không đi khám, chỉ đến khi cơn đau trở nên dữ dội mới nhập viện.

Phẫu thuật khẩn cứu sống phụ nữ có khối u nang buồng trứng xoắn kích thước 'khủng'- Ảnh 1.

Các y, bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật

ẢNH: T.L

Ngay sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật khẩn cấp để tránh biến chứng. Trong quá trình mổ, khối u được phát hiện dính chặt vào tử cung và đại tràng sigma, khiến ca mổ phức tạp hơn. Ê kíp phẫu thuật đã bóc tách, loại bỏ khối u, kiểm soát tình trạng xuất huyết đồng thời bảo tồn các cơ quan sinh dục của bệnh nhân. Sau gần 2 giờ, ca mổ thành công, hiện chị H. đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi, điều trị phục hồi.

Bác sĩ Hiển cho biết u nang buồng trứng xoắn là tình huống cấp cứu sản khoa, có thể dẫn đến hoại tử buồng trứng, xuất huyết ổ bụng, dính ruột, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời. Bác sĩ cho biết thêm: "Đây là trường hợp điển hình cho thấy cần thăm khám ngay khi cơ thể có biểu hiện bất thường, đặc biệt là đau bụng cấp. Chị em phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ để phòng tránh những biến chứng nguy hiểm”.

