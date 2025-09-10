Cực hiếm: Cứu sống thai nhi với khối u nhau thai khổng lồ

Vừa qua, Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM đã thực hiện can thiệp một ca bệnh hiếm, chưa từng thực hiện trước đây tại Việt Nam. Bệnh nhân là một sản phụ lần đầu mang thai. Ở tuần thứ 26, chị đi siêu âm và phát hiện khối u nhau thai lớn với lượng mạch máu dồi dào. Khối u này có thể ảnh hưởng đến tim thai cũng như sức khỏe thai nhi.

Theo TS-BS Trần Nhật Thăng - Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM, nếu không can thiệp sớm, trong trường hợp này, thai nhi khó có thể được sinh ra đủ ngày tháng, nguy cơ chết trong tử cung lên tới 30-40%.

Các bác sĩ Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM can thiệp vào khối u nhau thai ẢNH: BỆNH VIỆN ĐH Y DƯỢC TP.HCM

Ngay sau khi tiếp cận ca bệnh, các bác sĩ Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM đã tiến hành hội chẩn toàn viện để đưa ra phương án điều trị tối ưu. Phương án được quyết định là thực hiện can thiệp mạch máu, ngăn dòng chảy mạch máu đến khối u nhằm bảo toàn chức năng cho tim thai. Đây là một can thiệp khó, chưa từng được thực hiện trước đây tại Việt Nam.