Vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 5.9.2025, Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã cấp tốc lên đường bằng trực thăng đến Đảo Song Tử Tây thuộc Đặc khu Trường Sa để đưa ngư dân trong tình trạng nguy kịch về Bệnh viện Quân y 175 điều trị kịp thời.

Cấp cứu khẩn cấp ngư dân lặn bị mất ý thức tại Trường Sa

Bệnh nhân là N.Đ.Q (sinh năm 1980), một ngư dân đang bám biển đánh bắt thủy hải sản. Sau quá trình lặn sâu 3 lần với khoảng thời gian trên 2 giờ mỗi lần ở với độ sâu hơn 40 mét, bệnh nhân mất ý thức sau khi lên tàu khoảng 30 phút. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây lúc 6 giờ 30 ngày 5.9 trong tình trạng hôn mê sâu, mất mạch, liệt hai chi dưới, da tím.

Bệnh nhân được chỉ định chuyển gấp bằng trực thăng về Bệnh viện Quân y 175 ẢNH: BỆNH VIỆN QUÂN Y 175

Qua hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh giảm áp típ 2, tổn thương đa cơ quan, biến chứng ngừng hô hấp – tuần hoàn. Sau điều trị oxy cao áp, tình trạng đáp ứng kém, tiên lượng rất nặng, bệnh nhân được chỉ định chuyển gấp bằng trực thăng về tuyến sau để tiếp tục điều trị chuyên sâu.



