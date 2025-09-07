Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cấp cứu khẩn cấp ngư dân lặn bị mất ý thức tại Trường Sa
Video Sức khỏe

Cấp cứu khẩn cấp ngư dân lặn bị mất ý thức tại Trường Sa

Duy Tính - Anh Trang
07/09/2025 19:19 GMT+7

Tối 5.9, Bệnh viện Quân y 175 đã điều trực thăng ra đảo Song Tử Tây (Trường Sa) cấp cứu khẩn cấp một ngư dân bị bệnh giảm áp nguy kịch sau khi lặn sâu nhiều giờ, đưa về đất liền điều trị kịp thời.

Vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 5.9.2025, Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã cấp tốc lên đường bằng trực thăng đến Đảo Song Tử Tây thuộc Đặc khu Trường Sa để đưa ngư dân trong tình trạng nguy kịch về Bệnh viện Quân y 175 điều trị kịp thời.

Cấp cứu khẩn cấp ngư dân lặn bị mất ý thức tại Trường Sa

Bệnh nhân là N.Đ.Q (sinh năm 1980), một ngư dân đang bám biển đánh bắt thủy hải sản. Sau quá trình lặn sâu 3 lần với khoảng thời gian trên 2 giờ mỗi lần ở với độ sâu hơn 40 mét, bệnh nhân mất ý thức sau khi lên tàu khoảng 30 phút. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây lúc 6 giờ 30 ngày 5.9 trong tình trạng hôn mê sâu, mất mạch, liệt hai chi dưới, da tím.

Cấp cứu khẩn cấp ngư dân lặn bị mất ý thức tại Trường Sa - Ảnh 1.

Bệnh nhân được chỉ định chuyển gấp bằng trực thăng về Bệnh viện Quân y 175

ẢNH: BỆNH VIỆN QUÂN Y 175

Qua hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh giảm áp típ 2, tổn thương đa cơ quan, biến chứng ngừng hô hấp – tuần hoàn. Sau điều trị oxy cao áp, tình trạng đáp ứng kém, tiên lượng rất nặng, bệnh nhân được chỉ định chuyển gấp bằng trực thăng về tuyến sau để tiếp tục điều trị chuyên sâu.


Bệnh nhân nước ngoài được cứu sống sau khi ngưng tim 95 phút

Bệnh nhân nước ngoài được cứu sống sau khi ngưng tim 95 phút

Sau 95 phút ngưng tim, một bệnh nhân quốc tịch Malaysia – Singapore đã được cứu sống nhờ mô hình cấp cứu trước viện thí điểm tại TP.HCM, đánh dấu kỳ tích y khoa hiếm gặp.

