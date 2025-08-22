Bệnh nhân này là ông W.C.N, quốc tịch Malaysia và Singapore. Khoảng 6h sáng ngày 11.7.2025, khi đang chơi tennis tại Phường Hạnh Thông, TP.HCM (phường 3, quận Gò Vấp cũ), ông đột ngột lên cơn ngưng tim.

Một nhân viên y tế đã thực hiện ép tim ngoài lồng ngực (CPR) và gọi cấp cứu 115. Trong suốt quá trình cấp cứu, CPR được duy trì liên tục để giữ máu lưu thông đến não và các cơ quan quan trọng.

Bệnh nhân nước ngoài được cứu sống sau khi ngưng tim 95 phút

Lúc 7h20, bệnh nhân nhập Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng ngưng tim – ngưng thở. Sau 45 phút hồi sinh tim phổi và sốc điện, nhịp tim trở lại. Tiếp đó, bệnh nhân trải qua hồi sức đa cơ quan, kiểm soát thân nhiệt, lọc máu và bảo vệ não, tập vật lý trị liệu và hồi phục hoàn toàn trước khi xuất viện.

Như vậy, sau 95 phút ngưng tim, ông W.C.N đã được cứu sống. Đây là thành quả của mô hình cấp cứu trước viện đang thí điểm tại Phường Hạnh Thông. Nhờ mạng lưới cấp cứu tại chỗ đã được huấn luyện kỹ năng CPR, cùng sự phối hợp nhịp nhàng với cấp cứu 115 và Bệnh viện Quân y 175, “thời gian vàng” cứu sống bệnh nhân đã được duy trì hiệu quả.

Bệnh nhân ngưng tim 95 phút đã được cứu sống và đang hồi phục ẢNH: BỆNH VIỆN QUÂN Y 175



Ngoài trường hợp trên, Bệnh viện Quân y 175 còn cứu sống 5 bệnh nhân khác sau khi ngưng tim từ 10 đến 35 phút.