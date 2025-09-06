Cấp cứu khẩn cấp ngư dân nguy kịch tại đặc khu Trường Sa bằng trực thăng

Chiều 6.9, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện vừa đưa nam bệnh nhân từ đảo Song Tử Tây bằng trực thăng về đất liền cấp cứu.

Bệnh nhân là N.Đ.Q, 45 tuổi, một ngư dân đang bám biển đánh bắt thủy hải sản. Sau khi lặn sâu hơn 40 m liên tiếp 3 lần, mỗi lần kéo dài trên 2 giờ, bệnh nhân lên tàu được khoảng 30 phút thì có dấu hiệu mất ý thức.

Cấp cứu khẩn cấp ngư dân nguy kịch tại đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) bằng trực thăng

ẢNH: BVCC

Bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây lúc 6 giờ 30 phút sáng 5.9 trong tình trạng hôn mê sâu, mất mạch, da tím tái và liệt hoàn toàn hai chi dưới.

Tại đây, sau khi hồi sinh tim phổi (quy trình cấp cứu để cứu sống một người đã ngừng thở hoặc tim ngừng đập), bệnh nhân có mạch trở lại, tri giác cải thiện nhẹ.

Trong suốt quá trình vận chuyển bằng trực thăng, tổ cấp cứu đã duy trì các biện pháp hồi sức, theo dõi chỉ số sinh tồn liên tục ẢNH: BVCC

Quân y Bệnh xá đảo Song Tử Tây hội chẩn từ xa với Bệnh viện Quân y 175. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị giảm áp type 2, tổn thương đa cơ quan, biến chứng ngừng tuần hoàn - hô hấp có hồi phục.

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh nhân xuất hiện rối loạn chức năng đa cơ quan, tiên lượng rất xấu, nguy cơ suy đa cơ quan nếu không được điều trị đặc hiệu tại cơ sở chuyên khoa. Các bác sĩ đề nghị chuyển bệnh nhân về tuyến sau bằng trực thăng khẩn cấp.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, máy bay trực thăng EC225 số hiệu VN8619 của Binh đoàn 18 cùng Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175, do đại úy - bác sĩ Nguyễn Cảnh Chung làm tổ trưởng, cấp tốc lên đường đến đảo Song Tử Tây để đưa ngư dân nguy kịch từ Bệnh xá đảo Song Tử Tây về Bệnh viện Quân y 175 điều trị kịp thời.

Chuyến bay cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 21 giờ 50 phút ngày 5.9 và đến đặc khu Trường Sa tiếp nhiên liệu lúc 0 giờ 40 phút sáng 6.9, sau đó di chuyển đến đảo Song Tử Tây.

Lúc 2 giờ 45 phút sáng 6.9, tổ cấp cứu đường không tiếp cận bệnh nhân tại đảo Song Tử Tây trong tình trạng lơ mơ, gọi mở mắt không tiếp xúc, hô hấp chưa ổn định.

Tổ cấp cứu đã kịp thời đánh giá và xử trí cấp cứu tại chỗ, hồi sức chống sốc, đặt nội khí quản, ổn định bệnh nhân, báo cáo và xin ý kiến chỉ huy bệnh viện, nhận định bệnh nhân đủ điều kiện vận chuyển đường không và quyết định đưa bệnh nhân lên máy bay.

Trong suốt quá trình vận chuyển bằng trực thăng, tổ cấp cứu đã duy trì các biện pháp hồi sức, theo dõi chỉ số sinh tồn liên tục.

Chuyến bay hạ cánh an toàn tại sân đỗ trực thăng tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 lúc 10 giờ 30 phút sáng 6.9. Bệnh nhân được chuyển thẳng đến khoa Cấp cứu để điều trị chuyên sâu.

Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 chia sẻ: “Bệnh viện Quân y 175 khẳng định luôn sẵn sàng huy động mọi nguồn lực, phương tiện và đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao để cấp cứu kịp thời, bảo vệ sức khỏe và tính mạng chiến sĩ, ngư dân trên vùng biển Trường Sa. Việc triển khai kịp thời các biện pháp cấp cứu đường không, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên đảo và Binh đoàn 18 thể hiện cam kết vững chắc trong công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho lực lượng nơi tuyến đầu biển đảo”.