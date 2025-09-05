Y bác sĩ đi qua thời chiến: Chung niềm tự hào chứng kiến ngành y tế thay đổi

Trong một chuyến thăm trở về khu di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam (tỉnh Tây Ninh), những y, bác sĩ cũng từng là những chiến sĩ trên mặt trận y tế không khỏi xúc động khi nhìn lại ký ức hào hùng của dân tộc trong bao năm tháng kháng chiến chống Mỹ.

Trong những năm tháng kháng chiến trường kỳ, khi tiếng bom còn dội vang, khi vết thương dân tộc vẫn chồng chất, ngành y tế cách mạng đã đứng vững nơi tuyến lửa. Họ không chỉ cứu người, mà còn mang trong tim một lời thề thiêng liêng, bất chấp mọi gian khổ, sẵn sàng hy sinh cả tuổi xuân, để giữ lấy sự sống cho đồng đội, cho nhân dân.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Đức (bên trái) và bác sĩ Ngô Thị Thơ sau Hiệp định Paris 1973 bên sông Vàm Cỏ Đông ẢNH: NVCC

Y bác sĩ kháng chiến: ‘Đã là con người, đã là bệnh nhân, chúng tôi đều cứu’

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Đức, năm 1971, ảnh chụp trước khi vào chiến trường B2 (Nam Bộ) NVCC

Ngày hòa bình trở lại, họ tiếp tục gánh vác một sứ mệnh mới, xây dựng nền y tế cho một Việt Nam độc lập, thống nhất. Từ những bệnh viện còn bộn bề khó khăn, từng thế hệ bác sĩ đã kế tục nhau, mang tri thức, kinh nghiệm và trái tim nhân ái để chữa trị cho mọi bệnh nhân. Không phân biệt giai cấp, không phân biệt chiến tuyến, đó là minh chứng sống động cho tinh thần “lương y như từ mẫu”, coi sự sống con người là giá trị cao nhất.

Sau ngày non sông liền một dải, nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thêm tự hào. Từ những ca mổ dã chiến trong rừng sâu, đến những kỹ thuật tiên tiến trong các bệnh viện hiện đại hôm nay, dấu ấn của đội ngũ y, bác sĩ vẫn in đậm trên từng bước phát triển của đất nước. Họ đã viết nên một bản anh hùng ca thầm lặng, sánh vai cùng những chiến công lẫy lừng của dân tộc.

Cảnh cấp cứu thương binh tại chiến trường (thời kỳ chống Mỹ cứu nước) ẢNH: SẦM ÁNH

Khát vọng hòa bình – Niềm tin y đức Trong không khí hướng về ngày Quốc khánh 2.9, khi cả nước cùng nhìn lại hành trình độc lập, tự cường của dân tộc, tuyến video "Khát vọng hòa bình – Niềm tin y đức" khắc họa chân dung các bác sĩ đầu ngành, đều là những nhân chứng lịch sử đã đặt nền móng cho nhiều bước tiến vượt bậc của y học Việt Nam. Đó còn là hành trình của niềm tin, sự kiên định vào giá trị hòa bình, tình yêu đất nước và trách nhiệm với thế hệ mai sau.

Trải qua những năm tháng lịch sử, khi trở thành người đặt nền móng cho kỹ thuật mổ nội soi tại Việt Nam, PGS.TS.BS Nguyễn Tấn Cường đã để lại dấu ấn sâu đậm trong y học nước nhà, với triết lý sống giản dị, khát vọng đổi mới và niềm tin thế hệ trẻ phải biết trân trọng hòa bình để vươn lên.

Người tiên phong đưa nội soi về Việt Nam: ‘Phẫu thuật nội soi đã chọn tôi’

Với PGS.TS.BS Nguyễn Tấn Cường, đó không chỉ là lời nhắn gửi. Đó còn là kinh nghiệm được đúc kết từ suốt quá trình làm nghề, từ những tháng năm đất nước còn nhiều khó khăn đến ngày hội nhập và vươn mình cùng thế giới.