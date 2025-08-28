7 bác sĩ chuyên khoa TP.HCM đầu tiên đăng ký công tác tại đặc khu Côn Đảo

Từ ngày 3.9, 7 bác sĩ chuyên khoa đến từ 6 bệnh viện lớn của TP.HCM sẽ khởi hành đến công tác tại Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo. Đây là đợt luân phiên đầu tiên do Sở Y tế TP.HCM triển khai, với thời gian làm việc một tháng.

Đợt luân phiên lần này quy tụ các bác sĩ trẻ, tay nghề cao thuộc nhiều lĩnh vực như nhi khoa, sản khoa, ngoại khoa, hồi sức cấp cứu, lọc thận… Họ đến từ Bệnh viện Bình Dân , Bệnh viện nhân dân Gia Định, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Các bác sĩ trẻ sẽ lên đường công tác tại đặc khu Côn Đảo ẢNH: DUY TÍNH

Trong số này, bác sĩ Trần Thị Mai Liên (Bệnh viện Nhi đồng 1) là nữ bác sĩ duy nhất. Chị cho biết đã chủ động đăng ký tham gia và chuẩn bị kỹ về sức khỏe, chuyên môn cũng như sắp xếp công việc ở bệnh viện trước khi lên đường.

“Điều khiến tôi hồi hộp nhất không phải vì là nữ bác sĩ duy nhất, mà bởi đây là đoàn đầu tiên trực tiếp ra Côn Đảo để hỗ trợ công tác y tế ở đó”, bác sĩ Mai Liên chia sẻ