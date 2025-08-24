Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bệnh viện Chợ Rẫy và Báo Thanh Niên khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân Cà Mau
Video Sức khỏe

Bệnh viện Chợ Rẫy và Báo Thanh Niên khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân Cà Mau

Vũ Đoan - Gia Bách
24/08/2025 16:28 GMT+7

Ngày 23.8.2025, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân tại xã Trần Văn Thời, Cà Mau.

Tự động phát

Bệnh viện Chợ Rẫy và Báo Thanh Niên khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân Cà Mau

Đang chạy

Bệnh viện Chợ Rẫy và Báo Thanh Niên khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân Cà Mau

Nên ăn rau sống hay nấu chín để tốt cho sức khỏe?

Nên ăn rau sống hay nấu chín để tốt cho sức khỏe?

Kết quả tích cực từ việc thử nghiệm vắc xin chống ung thư

Kết quả tích cực từ việc thử nghiệm vắc xin chống ung thư

Bệnh nhân nước ngoài được cứu sống sau khi ngưng tim 95 phút

Bệnh nhân nước ngoài được cứu sống sau khi ngưng tim 95 phút

Vì sao có tình trạng kháng thuốc nội tiết trong ung thư vú?

Vì sao có tình trạng kháng thuốc nội tiết trong ung thư vú?

Chất đạm, ăn chay, thịt đỏ và những điều cần biết!

Chất đạm, ăn chay, thịt đỏ và những điều cần biết!

Đừng bỏ qua những thức ăn tốt cho sức khỏe này trong bữa sáng

Đừng bỏ qua những thức ăn tốt cho sức khỏe này trong bữa sáng

Cơ thể chống ung thư bằng cách nào?

Cơ thể chống ung thư bằng cách nào?

Vì sao người mắc 4 nhóm bệnh này cần cẩn trọng với sầu riêng?

Vì sao người mắc 4 nhóm bệnh này cần cẩn trọng với sầu riêng?

Cắt giảm hoàn toàn tinh bột liệu có giảm cân?

Cắt giảm hoàn toàn tinh bột liệu có giảm cân?

Ngày 23.8.2025, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức khám bệnhphát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân tại xã Trần Văn Thời, Cà Mau. Hoạt động nằm trong chương trình khánh thành cầu Kênh Cơi Ba do Báo Thanh Niên cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau tổ chức.

Bệnh viện Chợ Rẫy và Báo Thanh Niên khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân Cà Mau

Trong buổi sáng, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí và trao tặng 300 phần quà cho 300 người dân; tặng 20 phần quà cho 20 gia đình chính sách (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng); 10 thẻ bảo hiểm y tế; ủng hộ MTTQ Việt Nam xã 10 triệu đồng. Ngoài ra đoàn cũng trao 30 phần quà cho 30 học sinh hoàn cảnh khó khăn tại lễ khánh thành cầu Kênh Cơi Ba.

Bệnh viện Chợ Rẫy và Báo Thanh Niên khám bệnh, - Ảnh 1.

Đoàn bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau buổi khám bệnh, các bác sĩ nhận định người dân trong khu vực đa phần bị tăng huyết áp, thoái hóa xương khớp và đường tiêu hóa.

Các bệnh lý này hầu hết liên quan đến chế độ ăn uống, làm việc của bà con. Bên cạnh đó, nhiều người không đi khám bệnh mà nghe truyền miệng nhau, tự mua thuốc uống.

Tin liên quan

BV Chợ Rẫy, Báo Thanh Niên tổ chức khám bệnh nơi cuối cùng bản đồ Việt Nam

BV Chợ Rẫy, Báo Thanh Niên tổ chức khám bệnh nơi cuối cùng bản đồ Việt Nam

Trong niềm vui khi cây cầu Kênh Cơi Ba, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau được khánh thành, sáng 23.8, bà con xã này còn vô cùng xúc động khi được đoàn bác sĩ từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM về khám bệnh, phát thuốc miễn phí.

Khám phá thêm chủ đề

Khám bệnh phát thuốc miễn phí khánh thành cầu Bệnh viện Chợ Rẫy Báo Thanh Niên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận