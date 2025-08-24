Ngày 23.8.2025, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân tại xã Trần Văn Thời, Cà Mau. Hoạt động nằm trong chương trình khánh thành cầu Kênh Cơi Ba do Báo Thanh Niên cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau tổ chức.

Bệnh viện Chợ Rẫy và Báo Thanh Niên khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân Cà Mau

Trong buổi sáng, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí và trao tặng 300 phần quà cho 300 người dân; tặng 20 phần quà cho 20 gia đình chính sách (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng); 10 thẻ bảo hiểm y tế; ủng hộ MTTQ Việt Nam xã 10 triệu đồng. Ngoài ra đoàn cũng trao 30 phần quà cho 30 học sinh hoàn cảnh khó khăn tại lễ khánh thành cầu Kênh Cơi Ba.

Đoàn bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau buổi khám bệnh, các bác sĩ nhận định người dân trong khu vực đa phần bị tăng huyết áp, thoái hóa xương khớp và đường tiêu hóa.

Các bệnh lý này hầu hết liên quan đến chế độ ăn uống, làm việc của bà con. Bên cạnh đó, nhiều người không đi khám bệnh mà nghe truyền miệng nhau, tự mua thuốc uống.