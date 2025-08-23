BV Chợ Rẫy, Báo Thanh Niên tổ chức khám bệnh nơi cuối cùng bản đồ Việt Nam

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã có mặt ở Trường mầm non Hoa Sen, xã Trần Văn Thời để chào đón đoàn khám bệnh từ thiện của Bệnh viện Chợ Rẫy do bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu làm trưởng đoàn.

Chương trình do Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức để tầm soát sức khỏe cho người dân.

Buổi khai mạc chương trình khám bệnh nhân đạo có sự hiện diện của ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy; bác sĩ Ngô Việt Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên, Bệnh viện Chợ Rẫy và đại diện chính quyền địa phương, các đơn vị hảo tâm, các nhà tài trợ.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (thứ 5 từ trái qua); ông Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (thứ 4 từ trái qua); bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Linh (thứ 6 từ trái qua) và đại diện địa phương khai mạc chương trình khám bệnh nhân đạo ẢNH: NHẬT THỊNH

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Linh đại diện đoàn khám bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy tặng quà các bà con khó khăn tại xã ẢNH: NHẬT THỊNH

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh cho người dân ẢNH: DUY TÍNH

Bà con nhân dân tập trung từ sáng sớm, chờ đoàn bác sĩ, nhân viên y tế từ TP.HCM tới ẢNH: DUY TÍNH

Chờ đợi đoàn bác sĩ hơn 2 giờ đồng hồ

Đoàn cán bộ quản lý, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy không quản ngại đường sá xa xôi, di chuyển từ TP.HCM với thuốc men, thiết bị y tế, quà tặng gửi tới bà con.

Nhích từng bước chân khó nhọc, cô Trần Trúc Ly (48 tuổi, trú ấp Bình Minh 1) nói, bản thân mình có nhiều bệnh, từ tiểu đường, đau bao tử, thoát vị đĩa đệm, gia đình chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, cô bán tạp hóa nên cuộc sống rất khó khăn. "Nghe tin có đoàn bác sĩ từ TP.HCM xuống khám bệnh, tặng quà, phát thuốc thêm cho bà con thì mừng lắm, sáng tôi đi bộ thì đau chân, may là có người cho quá giang (chở giùm) tới đây", cô Ly nói.

Ngồi kế bên cô Ly, bà Phạm Thị Hoa (74 tuổi, trú ấp Bình Minh 2) run run lấy tay lau mắt: "Tôi đau lưng lắm, đợt này mất ngủ suốt, có khi cả đêm không ngủ được, mắt cũng mờ. Ông nhà tôi đây (bà Hoa nói và chỉ sang cụ ông ngồi nghỉ mệt bên cạnh), ông ấy bị phổi, hen suyễn. Hai vợ chồng già, con cái cũng nghèo, tôi đi lụm ốc bán, còn ông ấy sức khỏe yếu không làm được gì".

Hai vợ chồng ông bà được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy ưu tiên khám bệnh trước.

Nhiều cụ già tuổi cao, sức yếu biết ơn các bác sĩ, nhân viên y tế đã về tận xã khám bệnh miễn phí cho bà con ẢNH: THÚY HẰNG

Nhân viên y tế đang khám bệnh miễn phí cho cụ ông ẢNH: DUY TÍNH

Bác sĩ Ngô Việt Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên, Bệnh viện Chợ Rẫy (thứ 2 từ phải qua) trao đổi với đồng nghiệp trong quá trình khám bệnh cho bà con ẢNH: DUY TÍNH

Bác sĩ thăm khám, trao đổi với người dân về cách chăm sóc sức khỏ ẢNH: DUY TÍNH

Người cao tuổi được ưu tiên khám bệnh trước ẢNH: DUY TÍNH

Đông nghịt người dân chờ được đoàn bác sĩ, nhân viên y tế thăm khám sức khỏe sáng nay ẢNH: DUY TÍNH

Hoàn cảnh khó khăn, ở địa bàn xa - nơi cuối cùng bản đồ Việt Nam, rất ít có cơ hội đi lên TP.HCM khám bệnh, ông Đặng Văn Thanh (thương binh 4/4, người bị xơ phổi, tắc nghẽn phế quản) nói: "May là hôm nay có đoàn bác sĩ từ TP.HCM về đây khám bệnh, phát thuốc miễn phí, lại tặng quà cho chúng tôi, chứ không biết tới bao giờ tôi mới được tới TP.HCM khám bệnh".

Hôm nay hàng trăm người dân xã Trần Văn Thời được khám bệnh, tặng thuốc miễn phí, không chỉ vậy, bà con còn được tặng quà. Ông Nguyễn Thành Hoa (83 tuổi, thương binh 4/4) có tiền sử bị nhồi máu cơ tim, đau lồng ngực, huyết áp cao cũng mong chờ được khám bệnh, phát thuốc hôm nay. Ông có bảo hiểm y tế, thi thoảng ông cũng tới bệnh viện ở địa phương khám bệnh nhưng cơ hội được bác sĩ giỏi Bệnh viện Chợ Rẫy về khám bệnh tận nơi thế này quá quý giá.

Xúc động khi chứng kiến tình cảm bà con dành cho bác sĩ, nhân viên y tế tới khám bệnh

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đoàn cán bộ nhân viên y tế, trong đó có 11 bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy vinh dự khi được về tới xã Trần Văn Thời, cùng Báo Thanh Niên tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo, tặng quà, thẻ bảo hiểm y tế cho bà con khó khăn, các gia đình chính sách...

"Khi đặt chân tới đây, chúng tôi thấy được tình cảm, sự quan tâm của địa phương tới bà con nhân dân, thấy bà con hiện diện đông đủ, chúng tôi rất xúc động", bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Linh nói.

Bác sĩ đang siêu âm khám bệnh cho người dân ẢNH: DUY TÍNH

Bà con được phát thuốc miễn phí sau khi khám bệnh ẢNH: DUY TÍNH

Bà con khám bệnh, nhận thuốc xong còn được tặng các phần quà mang về ẢNH: DUY TÍNH

Bà Phan Kim Bía, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trần Văn Thời, cho biết xã Trần Văn Thời sau sáp nhập với diện tích, dân số lớn, người dân đa số làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, diễn biến khí hậu phức tạp khiến đời sống của người dân, các vấn đề y tế còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều bà con không có điều kiện để tới TP.HCM khám bệnh, do đó chương trình khám bệnh nhân đạo này càng ý nghĩa hơn. "Thay mặt địa phương, tôi vô cùng biết ơn, trân trọng cảm ơn tấm lòng này của các anh chị, y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy, anh chị làm việc tại Báo Thanh Niên", bà Bía nói.

Trong sáng nay, đoàn Bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh, phát thuốc miễn phí và trao tặng 300 phần quà cho 300 bà con; tặng 20 phần quà cho 20 gia đình chính sách (mỗi phần là 1 triệu đồng tiền mặt); 10 thẻ bảo hiểm y tế; ủng hộ MTTQ Việt Nam xã 10 triệu đồng; trao 30 phần quà cho 30 học sinh hoàn cảnh khó khăn tại lễ khánh thành cầu Kênh Cơi Ba.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho hay: "Sau buổi khám bệnh, chúng tôi nhận thấy đa phần bà con bị tăng huyết áp, thoái hóa xương khớp và các bệnh lý liên quan đường tiêu hóa, các bệnh lý này hầu hết liên quan đến chế độ ăn uống, làm việc của bà con. Bên cạnh đó, nhiều bà con không đi khám bệnh mà nghe truyền miệng nhau, tự mua thuốc uống... Chúng tôi mong trong thời gian tới bà con nên quan tâm hơn tới chế độ ăn uống, làm việc khoa học, trung tâm y tế xã nên có các hoạt động tư vấn đến bà con để mọi người nâng cao kiến thức về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe", bác sĩ Linh lưu ý.

Bác sĩ Linh cũng cho biết trong thời gian tới đoàn khám bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ quay lại, không chỉ trong xã Trần Văn Thời mà còn nhiều địa phương ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bởi khi các đơn vị cùng hợp sức cùng nhau, người dân được thăm khám, phát thuốc miễn phí, và mục tiêu làm sao khuyến khích bà con mua được thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe tốt nhất.