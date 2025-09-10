Bác sĩ: Đừng vội phẫu thuật nếu được chẩn đoán u tuyến giáp

Chỉ ngoài 36 tuổi, chị Ngọc Thành (xã Phú Thuận, TP.Đà Nẵng) bất ngờ khi đi khám và phát hiện bị ung thư giáp dạng nhú, được tư vấn phải phẫu thuật để cắt bỏ khối u. Nhưng theo thống kê của Hiệp hội Tuyến giáp Mỹ (ATA), hơn 90% u tuyến giáp là lành tính và không ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp cũng như sức khỏe tổng thể. Những u này thường tiến triển chậm, thậm chí nhiều trường hợp không thay đổi kích thước trong suốt nhiều năm. Việc mổ hay điều trị quá sớm có thể khiến người bệnh phải chịu rủi ro từ gây mê, biến chứng phẫu thuật, và gánh nặng tâm lý không đáng có.

BS.CKII Nguyễn Hữu Hoà khuyên không nên can thiệp nếu u giáp dưới 10mm ẢNH: TRANG CHÂU