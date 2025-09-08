Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nga: Vắc xin trị ung thư đã sẵn sàng đưa vào sử dụng
Video Sức khỏe

Nga: Vắc xin trị ung thư đã sẵn sàng đưa vào sử dụng

Thiên Lan - Anh Trang
08/09/2025 17:14 GMT+7

Nga vừa công bố vắc xin trị ung thư đầu tiên do nước này phát triển đã sẵn sàng đưa vào sử dụng, với khả năng thu nhỏ khối u tới 80% và cải thiện tỷ lệ sống sót cho bệnh nhân.

Bà Veronika Skvortsova, Giám đốc Cơ quan Y sinh Liên bang Nga (FMBA), cựu Bộ trưởng Y tế Nga, vừa công bố vắc xin trị ung thư mới của Nga đã sẵn sàng đưa vào sử dụng, hiện đang chờ Bộ Y tế nước này cấp phép sử dụng lâm sàng.

Theo đó, vắc xin này đã đã trải qua các nghiên cứu tiền lâm sàng theo chuẩn quốc tế, kéo dài liên tục 3 năm. Kết quả cho thấy, nó có thể ức chế kích thước và sự phát triển của khối u lên đến 60-80%. Đáng chú ý, vắc xin còn có khả năng cải thiện đáng kể tỷ lệ sống sót của bệnh nhân.

Nga: Vắc xin trị ung thư đã sẵn sàng đưa vào sử dụng - Ảnh 1.

Vắc-xin chống ung thư cho thấy nhiều khả năng vượt trội

ẢNH: FREEPIK

Trong giai đoạn đầu, vắc xin được định hướng áp dụng cho ung thư đại trực tràng - một trong những loại ung thư phổ biến hàng đầu trên thế giới. Song song, các nhà khoa học cũng đang hoàn thiện việc phát triển vắc xin chống lại u nguyên bào thần kinh đệm - một trong những khối u ác tính nhất, và các loại u hắc tố đặc biệt.

Xem thêm bình luận