Chạy bộ như thế nào để tốt cho sức khỏe?
Video Sức khỏe

Ngọc Quý - Trang Châu
05/09/2025 19:16 GMT+7

Nhiều nghiên cứu cho thấy tập chạy bộ với cường độ vừa phải giúp tăng cường và bảo vệ khớp gối. Thế nhưng, nếu cường độ chạy vượt ngưỡng chịu đựng cơ thể sẽ tiềm ẩn nguy cơ tổn thương, viêm hoặc thoái hóa khớp.

Nhiều người tập luyện bằng cách chạy bộ vì hình thức tập này tiện lợi, cải thiện sức khỏe tim mạch, xương khớp một cách hiệu quả. Tuy nhiên, chạy quá nhiều sẽ gây hại cho đầu gối, đặc biệt là do chấn thương hay đau nhức, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Fit (Mỹ).

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chạy bộ vừa phải không những không làm tổn thương đầu gối mà còn có thể giúp giảm nguy cơ viêm xương khớp. Trong nghiên cứu đăng trên chuyên san Arthritis Care & Research, các nhà khoa học phát hiện người chạy bộ mức độ vừa phải thường ít bị đau khớp gối so với người không chạy. Ngoài ra, chạy bộ còn giúp tăng cường cơ đùi, cải thiện sự linh hoạt, độ chắc chắn khớp gối và phòng ngừa các triệu chứng viêm khớp.

Chạy bộ như thế nào để tốt cho sức khỏe? - Ảnh 1.

Chạy bộ từ 6-21km/tuần mang lại lợi ích tích cực cho sức khỏe

 

