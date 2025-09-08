Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Video Sức khỏe

Live Biến chứng đái tháo đường ở người lớn tuổi: Vắc xin hỗ trợ được gì?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
08/09/2025 20:30 GMT+7

Đái tháo đường hay còn gọi là tiểu đường là bệnh mạn tính phổ biến ở người lớn tuổi, tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Ngoài việc kiểm soát đường huyết, tiêm chủng đúng cách còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe người bệnh. Vậy vắc xin hỗ trợ như thế nào trong quá trình điều trị đái tháo đường?

Để làm rõ vấn đề vắc xin trong biến chứng đái tháo đường ở người lớn tuổi, chương trình Bác sĩ ơi! tuần này mời đến 2 chuyên gia:

PGS.TS.BS Trần Quang Nam – Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện ĐHYD TP.HCM 

TS.BS Nguyễn Huy Luân – Trưởng Đơn nguyên Tiêm chủng, Bệnh viện ĐHYD TP.HCM

Biến chứng đái tháo đường ở người lớn tuổi: Vắc xin hỗ trợ được gì? - Ảnh 1.

  • Nội dung chính:

Nguyên nhân, triệu chứng và cách nhận biết sớm biến chứng đái tháo đường; Vai trò của vắc xin trong việc bảo vệ sức khỏe người bệnh đái tháo đường.

Thời gian: 20 giờ 30, ngày 8.9.2025

Kênh Livestream: Website thanhnien.vn, Fanpage Báo Thanh Niên, YouTube Báo Thanh Niên, TikTok Báo Thanh Niên.

Quý khán giả có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên các nền tảng livestream để được các chuyên gia giải đáp.

Tin liên quan

Cơ thể sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn uống nước gừng vào buổi sáng?

Cơ thể sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn uống nước gừng vào buổi sáng?

Gừng chứa các hợp chất sinh học gingerol và shogaol, có đặc tính kháng viêm, chống ô xy hóa. Uống nước gừng vào sáng sớm, nhất là khi chưa ăn gì, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Những lợi ích này đã được khoa học chứng minh.

Cấp cứu khẩn cấp ngư dân lặn bị mất ý thức tại Trường Sa

Khám phá thêm chủ đề

bác sĩ ơi đái tháo đường vắc xin tiểu đường Người lớn tuổi biến chứng LIVESTREAM Báo Thanh Niên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận