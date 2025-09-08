Để làm rõ vấn đề vắc xin trong biến chứng đái tháo đường ở người lớn tuổi, chương trình Bác sĩ ơi! tuần này mời đến 2 chuyên gia:

PGS.TS.BS Trần Quang Nam – Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện ĐHYD TP.HCM

TS.BS Nguyễn Huy Luân – Trưởng Đơn nguyên Tiêm chủng, Bệnh viện ĐHYD TP.HCM

Nội dung chính:

Nguyên nhân, triệu chứng và cách nhận biết sớm biến chứng đái tháo đường; Vai trò của vắc xin trong việc bảo vệ sức khỏe người bệnh đái tháo đường.

Thời gian: 20 giờ 30, ngày 8.9.2025

Kênh Livestream: Website thanhnien.vn, Fanpage Báo Thanh Niên, YouTube Báo Thanh Niên, TikTok Báo Thanh Niên.

Quý khán giả có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên các nền tảng livestream để được các chuyên gia giải đáp.