Live Biến chứng đái tháo đường ở người lớn tuổi: Vắc xin hỗ trợ được gì?
Đái tháo đường hay còn gọi là tiểu đường là bệnh mạn tính phổ biến ở người lớn tuổi, tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Ngoài việc kiểm soát đường huyết, tiêm chủng đúng cách còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe người bệnh. Vậy vắc xin hỗ trợ như thế nào trong quá trình điều trị đái tháo đường?
Để làm rõ vấn đề vắc xin trong biến chứng đái tháo đường ở người lớn tuổi, chương trình Bác sĩ ơi! tuần này mời đến 2 chuyên gia:
PGS.TS.BS Trần Quang Nam – Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện ĐHYD TP.HCM
TS.BS Nguyễn Huy Luân – Trưởng Đơn nguyên Tiêm chủng, Bệnh viện ĐHYD TP.HCM
- Nội dung chính:
Nguyên nhân, triệu chứng và cách nhận biết sớm biến chứng đái tháo đường; Vai trò của vắc xin trong việc bảo vệ sức khỏe người bệnh đái tháo đường.
Thời gian: 20 giờ 30, ngày 8.9.2025
Kênh Livestream: Website thanhnien.vn, Fanpage Báo Thanh Niên, YouTube Báo Thanh Niên, TikTok Báo Thanh Niên.
Quý khán giả có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên các nền tảng livestream để được các chuyên gia giải đáp.
