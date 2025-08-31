Mất thị lực do biến chứng đái tháo đường

Ước tính từ năm 2016 đến nay có khoảng 320.527 bệnh nhân phù hoàng điểm ĐTĐ tại VN. Nhận thức của người dân còn hạn chế, khó tiếp cận dịch vụ y tế và gánh nặng chi phí, khiến nhiều người không được can thiệp sớm, tỷ lệ người bệnh có biến chứng mắt do ĐTĐ được quản lý và điều trị còn rất thấp, dẫn đến hậu quả suy giảm thị lực không phục hồi và mù lòa.

TS Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, cho biết Cục đang hướng đến xây dựng mô hình quản lý toàn diện người bệnh võng mạc và phù hoàng điểm do ĐTĐ tại bệnh viện giúp nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh, góp phần quan trọng cho sự phát triển chuyên khoa mắt tại các bệnh viện công, đặc biệt là ở tuyến tỉnh.

Theo đó, giai đoạn 2025 - 2027 sẽ tập trung xây dựng và thí điểm mô hình quản lý toàn diện tại một số bệnh viện trọng điểm. Dựa trên kết quả thí điểm, năm 2027 sẽ ban hành các hướng dẫn, làm cơ sở để nhân rộng trên toàn quốc trong giai đoạn 2028 - 2030, nhằm tăng tỷ lệ người bệnh ĐTĐ được khám và theo dõi bệnh lý về mắt lên trên 75% vào năm 2030.