Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Mất thị lực do biến chứng đái tháo đường

Nam Sơn
Nam Sơn
31/08/2025 12:06 GMT+7

Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), một nghiên cứu điều tra gần đây cho thấy có khoảng 7 triệu người mắc bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) nhưng hơn 50% trong số đó chưa được chẩn đoán; cứ 10 bệnh nhân ĐTĐ thì 6 người có biến chứng tại mắt, nhưng chỉ một phần nhỏ trong số này được sàng lọc và chẩn đoán sớm.

Ước tính từ năm 2016 đến nay có khoảng 320.527 bệnh nhân phù hoàng điểm ĐTĐ tại VN. Nhận thức của người dân còn hạn chế, khó tiếp cận dịch vụ y tế và gánh nặng chi phí, khiến nhiều người không được can thiệp sớm, tỷ lệ người bệnh có biến chứng mắt do ĐTĐ được quản lý và điều trị còn rất thấp, dẫn đến hậu quả suy giảm thị lực không phục hồi và mù lòa.

TS Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, cho biết Cục đang hướng đến xây dựng mô hình quản lý toàn diện người bệnh võng mạc và phù hoàng điểm do ĐTĐ tại bệnh viện giúp nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh, góp phần quan trọng cho sự phát triển chuyên khoa mắt tại các bệnh viện công, đặc biệt là ở tuyến tỉnh.

Theo đó, giai đoạn 2025 - 2027 sẽ tập trung xây dựng và thí điểm mô hình quản lý toàn diện tại một số bệnh viện trọng điểm. Dựa trên kết quả thí điểm, năm 2027 sẽ ban hành các hướng dẫn, làm cơ sở để nhân rộng trên toàn quốc trong giai đoạn 2028 - 2030, nhằm tăng tỷ lệ người bệnh ĐTĐ được khám và theo dõi bệnh lý về mắt lên trên 75% vào năm 2030.

Tin liên quan

Tư vấn sức khỏe: Mất thị lực, mù lòa đe dọa người cận thị nặng

Tư vấn sức khỏe: Mất thị lực, mù lòa đe dọa người cận thị nặng

Cận thị nặng có thể gây ra hàng loạt biến chứng nguy hiểm ở võng mạc và thủy tinh thể, dẫn đến mất thị lực, thậm chí mù lòa.

Nguy cơ mất thị lực do bệnh lý mắt không được phát hiện sớm

Mất thị lực gần như hoàn toàn vì u nhầy 'khổng lồ' hiếm gặp

Khám phá thêm chủ đề

Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế người bệnh biến chứng Sàng lọc tiểu đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận