Mất thị lực gần như hoàn toàn vì u nhầy 'khổng lồ' hiếm gặp

Chiều ngày 6.8, TS.BS. Nguyễn Triều Việt, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị thành công một ca khối u nhầy xoang sàng "khổng lồ" hiếm gặp gây mất thị lực gần như hoàn toàn.



Nữ bệnh nhân N.T.Y (62 tuổi) trước đó đến khám tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trong tình trạng sưng nề, lồi mắt trái, thị lực gần như mất hoàn toàn, tình trạng kéo dài hơn 3 tháng nay. Bệnh nhân đã đến điều trị nhiều nơi, nhưng bệnh không thuyên giảm, tình trạng lồi mắt ngày càng nhiều, nhìn mờ hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, sinh hoạt.

Hình ảnh chụp MRI trước phẫu thuật cho thấy khối u nang chứa dịch nhầy ở vùng xoang sàng trái gây biến dạng xương và chèn ép dây thần kinh thị giác bên và hình ảnh chụp CT-Scans sau can thiệp 1 tuần ẢNH: Đ.T

TS.BS.Nguyễn Triều Việt cho biết qua khai thác bệnh sử, thăm khám lâm sàng, kết hợp nội soi và khảo sát bằng cộng hưởng từ (MRI), ghi nhận bệnh nhân có khối u nhầy xoang sàng "khổng lồ" hiếm gặp với kích thước 33 x 34 x 38 mm gây phá hủy các cấu trúc xương, chèn ép vào ổ mắt và dây thần kinh thị giác bên trái dẫn đến tình trạng đẩy lồi ổ mắt trái, nhãn cầu trái lệch trục, mất thị lực gần như hoàn toàn, vận nhãn hạn chế, phù gai thị trái. "Đây là một biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời người bệnh có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn và rối loạn vận động nhãn cầu không hồi phục", BS Việt nói.

Sau hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật giải quyết khối u nhầy xoang sàng trái bằng nội soi để giảm áp ổ mắt. Đây là phẫu thuật can thiệp hiệu quả, thời gian phẫu thuật ngắn và giải quyết tốt bệnh tích.

Sau can thiệp 1 tuần, bệnh nhân hồi phục thị lực ở mức 7/10, hết lồi mắt và vận nhãn trở về hoàn toàn bình thường giúp bệnh nhân sinh hoạt trở lại bình thường như trước khi bị bệnh.

TS.BS.Nguyễn Triều Việt khuyến cáo, các triệu chứng ở vùng mắt như lồi mắt, vận nhãn hạn chế và mất thị lực có thể là do nguyên nhân bệnh lý vùng mũi xoang gây ra. Do đó, khi có các triệu chứng giảm thị lực, lồi mắt, rối loạn vận động nhãn cầu cần đến khám ở các bệnh viện chuyên khoa để được phối hợp các chuyên Mắt - Tai - Mũi Họng… khám, đánh giá và can thiệp điều trị sớm khi có chỉ định. Ở các trường hợp bệnh tương tự, nếu không được can thiệp kịp thời sẽ để lại di chứng vĩnh viễn về cả chức năng và thẩm mỹ. Thời gian càng kéo dài thì việc can thiệp càng trở nên khó khăn và phức tạp hơn rất nhiều.