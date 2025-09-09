Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương năm 2025 diễn ra tại Quảng Trị

Tối 9.9, chương trình Bạn bè Thái Bình Dương (Pacific Friendship) năm 2025 đã tổ chức lễ khai mạc tại Quảng Trị.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Mỹ , khi hai nước cùng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông Hoàng Nam phát biểu khai mạc chương trình Bạn bè Thái Bình Dương năm 2025 ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Bằng sự chân thành, quyết tâm gác lại quá khứ để hướng tới tương lai, chúng ta đã cùng nhau đi một chặng đường dài, từ những hoạt động nhân đạo, các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh… đến sự hợp tác toàn diện về kinh tế, giáo dục, y tế, quốc phòng, năng lượng, đổi mới sáng tạo", ông Hoàng Nam nói.

Tại lễ khai mạc, ông Marc Evans Knapper, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, khẳng định chương trình đang đóng góp tích cực cho chính sách đối ngoại của Mỹ thông qua việc củng cố quan hệ đối tác trong khu vực và nâng cao năng lực ứng phó khủng hoảng.

Ông Marc Evans Knapper phát biểu tại lễ khai mạc ANH: BÁ CƯỜNG

"Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương lần đầu tiên triển khai tại tỉnh Quảng Trị sẽ chỉ mới là sự khởi đầu. Chúng ta hãy cùng nhau tiến bước, đoàn kết trong cam kết chung vì hòa bình, phát triển và tình hữu nghị bền chặt giữa Mỹ và Việt Nam", ông Marc Evans Knapper nói.

Chương trình triển khai tại Quảng Trị từ ngày 9 - 20.9 với 13 hoạt động thuộc 4 nhóm chính gồm y tế; hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai; xây dựng sửa chữa; quan hệ quân dân với sự tham dự của 110 quân nhân Mỹ, cùng các chuyên gia xây dựng, y tế, xử lý bom mìn, ứng dụng máy bay không người lái, hệ thống chỉ huy kiểm soát sự cố.

Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chụp hình lưu niệm cùng đoàn công tác của Đại sứ quán Mỹ ẢNH: BÁ CƯỜNG