Tài xế điều khiển xe ben chạy ngược chiều vòng xoay Vũng Tàu, nhiều người khiếp vía

Ngày 16.9, Đội CSGT số 2 Phòng CSGT Công an TP.HCM đã mời làm việc tài xế xe ben chạy ngược chiều tại vòng xoay đài liệt sĩ Vũng Tàu khiến nhiều người đi đường khiếp vía.

Tái xế xe ben ký vào biên bản vi phạm hành chính ẢNH: ĐỘI CSGT SỐ 2 CUNG CẤP

Làm việc với lực lượng CSGT, anh P.N (35 tuổi, ngụ xã Bàu Lâm, TP.HCM) cho biết hơn 11 giờ cùng ngày đã điều khiển xe ben biển kiểm soát 72H - 004.xx, hướng từ phường Bà Rịa đi phường Vũng Tàu theo đường 3 Tháng 2.

Theo anh P.N, lúc điều khiển xe ben, trên xe không chở hàng hóa. Do xe bị hư hệ thống điện nên vào mạng để tìm tiệm sửa chữa nằm trên đường Võ Thị Sáu, phường Vũng Tàu.

Thay vì điều khiển xe ben theo biển báo chỉ dẫn trên đường, anh P.N lại đi theo hướng dẫn của ứng dụng chỉ đường trên mạng. Lúc đến vòng xoay đài liệt sĩ Vũng Tàu, anh P.N đã không điều khiển phương tiện ôm theo vòng xoay theo quy định mà chạy ngược chiều.

Xe ben chạy ngược chiều vòng xoay đài liệt sĩ Vũng Tàu ẢNH: CTV

Lúc này, nhiều người đang điều khiển phương tiện ở vòng xoay đài liệt sĩ Vũng Tàu đã giật mình, khiếp vía khi phát hiện xe ben chạy ngược chiều vòng xoay. Hình ảnh xe ben chạy ngược chiều được nhiều người dân ghi hình lại.

Tại buổi làm việc với lực lượng CSGT, anh P.N đã thừa nhận hành vi chạy ngược chiều đường tại vòng xoay của mình. Theo anh P.N, vô tình điều khiển xe ben chạy ngược đường vì đi theo ứng dụng chỉ đường.

Đội CSGT số 2 Phòng CSGT Công an TP.HCM đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh P.N vì không chấp hành chỉ dẫn của biển báo hiệu.