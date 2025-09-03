Phường Vũng Tàu điều chỉnh tổ hợp dịch vụ cao ốc văn phòng, khách sạn 5 sao

Ngày 3.9, lãnh đạo UBND phường Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết đã công bố đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp dịch vụ cao ốc văn phòng, căn hộ du lịch cao cấp cho thuê và khách sạn 5 sao trên địa bàn.

Khu đất của dự án nằm ngay Bãi Trước, gần khu du lịch Hồ Mây

ẢNH NGUYỄN LONG

Tính chất của đồ án là Tổ hợp dịch vụ khách sạn du lịch 5 sao Double Tree by Hilton Vũng Tàu và Tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng và căn hộ du lịch cao cấp phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng cho du khách trong và ngoài nước (khoảng 2.500 người/ngày đêm).

Đồ án được điều chỉnh cục bộ với quy mô hơn 3 ha đất, nằm trên các tuyến đường Quang Trung - Hoàng Diệu - Trương Vĩnh Ký - Lê Ngọc Hân - Thành Thái (thuộc phường 1, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Theo đó, điều chỉnh tổng diện tích khu A (khách sạn 5 sao) từ diện tích 8.450 m2 thành 8.555,3 m2 (tăng 105,3 m2). Trong đó, nội dung điều chỉnh chính là cập nhật, điều chỉnh khách sạn 5 sao từ diện tích 4.520 m2 thành Tổ hợp dịch vụ khách sạn du lịch 5 sao Double Tree by Hilton Vũng Tàu, diện tích hơn 4.045 m2 (giảm hơn 474 m2), mật độ xây dựng tối đa 56,49%, tầng cao tối đa 23 tầng, tầng hầm 2 tầng, hệ số sử dụng đất 8,5 lần.

Các tuyến đường trong dự án đang được cải tạo mặt bằng, chống ngập ẢNH: NGUYỄN LONG

Điều chỉnh tổng diện tích khu B (cao ốc văn phòng và căn hộ du lịch cao cấp cho thuê) từ diện tích gần 13.000 m2 thành hơn 12.400 m2 (giảm gần 600 m2). Trong đó, nội dung điều chỉnh chính là 2 khối cao ốc văn phòng và căn hộ du lịch cao cấp thành 1 khối Tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng và căn hộ du lịch cao cấp. Mật độ xây dựng tối đa 44%, tầng cao tối đa 25 tầng…

Điều chỉnh tổng diện tích khu C (bãi đậu xe công cộng kết hợp trạm xử lý nước thải, trạm biến áp) từ diện tích 4.620 m2 thành diện tích gần 5.000 m2.

Theo UBND phường Vũng Tàu, việc điều chỉnh quy hoạch là để khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai; thúc đẩy phát triển du lịch chất lượng cao; tạo ra các sản phẩm du lịch có giá trị cao, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển du lịch - kinh tế xã hội cho địa phương; thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ du lịch và các loại hình thương mại, dịch vụ khác Vũng Tàu; phát triển Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế.