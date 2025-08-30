Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu

Nguyễn Long
Nguyễn Long
30/08/2025 13:47 GMT+7

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 30.8, tại Nghĩa trang liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu (phườn Bà Rịa), ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm, viếng các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. 

Đi cùng đoàn có ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu

ẢNH: NGUYỄN LONG

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025).

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu cùng thân nhân các gia đình liệt sĩ đã đến thắp hương từng phần mộ thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, tuổi xuân, dâng trọn đời mình cho Tổ quốc.

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu- Ảnh 2.

Các đại biểu đến từng phần mộ anh hùng liệt sĩ thắp hương

ẢNH;: NGUYỄN LONG

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Đay (90 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Bà Rịa). Mẹ Đay có chồng và con trai đều anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến thống nhất đất nước.

