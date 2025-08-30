Bí thư Trần Lưu Quang dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp Quốc khánh

Sáng 30.8, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025).



Cùng tham gia đoàn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và địa phương.

Bí thư Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo TP.HCM dâng hương, dâng hoa dịp Quốc khánh 2.9 ẢNH: DIỆU MI

Bí thư Trần Lưu Quang cùng đoàn lãnh đạo đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình), Nghĩa trang TP.HCM (phường Linh Xuân), Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM (phường Xóm Chiếu) và Bảo tàng Tôn Đức Thắng và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn).

Tại đây, đoàn đại biểu đã thành kính dâng lên các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm "Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ".

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thành kính dâng hương ẢNH: DIỆU MI

Đoàn cũng đến tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ làm lễ tưởng nhớ ẢNH: DIỆU MI

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn trong lễ dâng hương, dâng hoa sáng 30.8 ẢNH: DIỆU MI

Đoàn đã dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ công ơn các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.