Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Côn Đảo

Ngày 27.8, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đoàn công tác làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Côn Đảo. Đi cùng đoàn công tác còn có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Côn Đảo ẢNH: CTV

Trước khi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Côn Đảo, đoàn công tác đã khảo sát Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Côn Đảo. Báo cáo với Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đoàn công tác, lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Côn Đảo cho biết, từ ngày 1.7 - 15.8, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 798 hồ sơ, trong đó trực tuyến là 497 hồ sơ; trực tiếp, dịch vụ bưu chính là 301 hồ sơ.

Tại buổi làm việc, ông Lê Anh Tú, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, cho biết về tiềm năng Côn Đảo có Vườn quốc gia với diện tích gần 20.000 ha, trong đó đất rừng gần 6.000 ha (gồm 2.200 ha là hệ thống sinh thái đất ngập nước được công nhận là khu Ramsar - vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế). Trên địa bàn còn có hệ thống nhà tù Côn Đảo được công nhận là khu di tích quốc gia đặc biệt.

Ông Lê Anh Tú, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo báo cáo tại buổi làm việc ẢNH: CTV

Về giao thông kết nối với Côn Đảo, đường biển có các tuyến tàu cao tốc Vũng Tàu, Trần Đề (Sóc Trăng), Cần Thơ đến Côn Đảo và ngược lại; đường hàng không, có các đường bay từ TP.HCM, Cần Thơ (bằng máy bay ATR72), từ Vũng Tàu bằng máy bay trực thăng và đường bay TP.HCM, Hà Nội của Vietjet Air.

Ông Lê Anh Tú đề nghị UBND TP.HCM, các sở, ngành sớm giải quyết khó khăn trong công tác quy hoạch, quản lý xây dựng. Ngoài những khu vực có sự điều chỉnh, thay đổi để thực hiện các dự án thì những khu vực mang tính ổn định, đề nghị sở, ngành sớm có hướng dẫn để thuận lợi trong công tác quản lý và phục vụ nhu cầu của người dân.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM hỏi thăm công việc một cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Côn Đảo ẢNH: CTV

Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo cũng đề nghị Bí thư Thành ủy TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành liên quan cho ý kiến chỉ đạo rà soát, tham mưu điều chỉnh Quyết định 566 ngày 26.6.2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2045 để đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung và không gian phát triển của TP.HCM.

Theo Quyết định 566 thì phấn đấu đến năm 2030, xây dựng Côn Đảo là khu du lịch quốc gia, phát huy giá trị văn hóa - lịch sử - tâm linh đặc sắc; dịch vụ du lịch sinh thái biển đảo chất lượng cao với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, có thương hiệu và sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế.