Trưởng ban Nội chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ làm Bí thư phường Bà Rịa

Phát triển mới hơn 1.800 cơ sở thương mại - dịch vụ

Ngày 15.8, phường Bà Rịa (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM dự đại hội.

Ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM dự đại hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Trần Tuấn Lĩnh (49 tuổi, quê Long An) được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa. Ông Phan Thanh Biên và bà Nguyễn Thị Kim Liên cùng là Phó bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa.

Trước khi là Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa, ông Trần Tuấn Lĩnh là Trưởng ban Nội chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Ông Lĩnh có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý công, cao cấp lý luận chính trị.

Báo cáo tại đại hội, bà Nguyễn Thị Kim Liên, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bà Rịa cho biết nhiệm kỳ 2020 - 2025 kinh tế địa phương tăng trưởng khá, hạ tầng phát triển đồng bộ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, phù hợp với quá trình đô thị hóa.

Phường Bà Rịa đã phát triển mới hơn 1.800 cơ sở thương mại - dịch vụ (đạt 100,2% so với nghị quyết); thành lập mới 134 cơ sở thuộc lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (đạt 100% so với nghị quyết); đưa vào hoạt động trung tâm thương mại mới; kinh tế số, thương mại điện tử được chú trọng phát triển, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Một góc công viên Bà Rịa ẢNH: NGUYỄN LONG

Công tác đầu tư phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể được đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ, phường Bà Rịa đã và đang triển khai 79 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 3.100 tỉ đồng.

Trong đó, có một số công trình trọng điểm như: công viên Bà Rịa, kè hai bờ sông Dinh đoạn từ cầu Long Hương đến cầu Điện Biên Phủ, hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Phước Hưng, công viên tượng đài Chiến thắng...

Bà Nguyễn Thị Kim Liên nhìn nhận nhiệm kỳ qua kinh tế địa phương phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Hạ tầng kỹ thuật và xã hội ở một số khu vực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Công tác quản lý đô thị chưa thường xuyên, tình trạng xây dựng trái phép, sai phép vẫn còn xảy ra. Công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư công trên địa bàn chưa đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Bà Rịa đề ra nhiều chỉ tiêu cao hơn chỉ tiêu trung bình của TP.HCM.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước được giao hằng năm đạt trên 110%; tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt 100%; không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn trên tất cả các lĩnh vực đạt 99%; cuối nhiệm kỳ phấn đấu xếp thứ 15/168 xã, phường, đặc khu; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100%...

Tập trung rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch

Phát biểu tại đại hội, ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM biểu dương những thành tích quan trọng mà phường Bà Rịa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Theo ông Thông, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là biểu hiện sinh động cho sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên và hơn hết là tinh thần "trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân" của Đảng bộ và chính quyền phường Bà Rịa; là tiền đề quan trọng để địa phương này phát triển nhanh, bền vững, toàn diện trong giai đoạn tới.

Nhà Tròn nằm ngay trung tâm phường Bà Rịa ẢNH: NGUYỄN LONG

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Bà Rịa xác định xây dựng phường Bà Rịa văn minh, thân thiện, vì cuộc sống, hạnh phúc của người dân. Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh đây không chỉ là khẩu hiệu hành động, mà còn là lời cam kết chính trị mạnh mẽ, thể hiện rõ ý chí, quyết tâm của toàn Đảng bộ và người dân phường Bà Rịa trong việc xây dựng địa phương phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại, lấy hạnh phúc và niềm tin của người dân làm thước đo cho sự thành công của hệ thống chính trị.

Để khơi thông nguồn lực, trong đó có nguồn lực về đất đai nhằm tạo động lực phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ tới, ông Đặng Minh Thông đề nghị phường Bà Rịa trước hết là tập trung rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch phường và các quy hoạch phân khu cho phù hợp quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và định hướng quy hoạch tích hợp của TP.HCM sau sáp nhập.

Ông Đặng Minh Thông lưu ý phường Bà Rịa tôn trọng các chủ trương đã có trước đây của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và không làm ảnh hưởng, xáo trộn cuộc sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị phường Bà Rịa tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị; đặc biệt là quản lý tốt đất đai, quy hoạch để bảo đảm triển khai tuyến metro trong tương lai.

Tập trung thu hút, phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng ngành thương mại, dịch vụ theo hướng ứng dụng công nghệ số; huy động các nguồn lực đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng Cỏ May 2, khu đô thị mới Cỏ May 1; khai thác hiệu quả kinh tế khu vực ven sông Dinh; khai thác và phát huy hiệu quả tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và tuyến đường nối vào cao tốc đi qua địa bàn phường đã được ưu tiên đầu tư và sắp sửa hoàn thành đưa vào sử dụng.

Ưu tiên cải tạo, chỉnh trang các khu vực trọng điểm như khu Bến Súc, khu thủy sản ngã ba Bà Rịa; tập trung đầu tư xây dựng các công trình công cộng và hạ tầng giao thông quan trọng...

"Phải làm sao để mọi người dân và doanh nghiệp trên địa bàn sớm được thụ hưởng những điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất và hài lòng về chủ trương, quyết sách và các công trình, dự án được đầu tư trên địa bàn nhằm cụ thể hóa quan điểm "dân là gốc", là trung tâm, chủ thể, của công cuộc đổi mới và phát triển. Đó chính là thước đo quan trọng cho thành công của Đảng bộ phường Bà Rịa trong nhiệm kỳ này", ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh.