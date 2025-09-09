Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

CSGT TP.HCM phạt 300 triệu đồng chủ xe và tài xế 2 ô tô quá tải đường

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
09/09/2025 17:45 GMT+7

Chủ xe và tài xế 2 chiếc ô tô tải quá tải đường 50% ở phường Thới An và phường An Phú Đông (quận 12 cũ, TP.HCM) bị lực lượng CSGT Bình Triệu lập biên bản. Về vi phạm này, tổng mức phạt với hai trường hợp là 300 triệu đồng.

Ngày 9.9, Đội CSGT Bình Triệu (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ 2 ô tô tải quá tải đường 50% ở phường Thới An và phường An Phú Đông (quận 12 cũ).

CSGT TP.HCM phạt 300 triệu đồng 2 ô tô quá tải đường - Ảnh 1.

CSGT TP.HCM phạt chủ và tài xế ô tô quá tải đường

ẢNH: CTV

Khoảng 12 giờ cùng ngày, tổ công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường Thới An, phát hiện tài xế B.T.L (45 tuổi, quê An Giang) chạy xe tải biển số 67C-066.xx trên đường TA13, có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Theo quy định, đường TA13 hạn chế tải trọng toàn phần xe trên 10 tấn, nhưng tại thời điểm kiểm tra, xe tải do tài xế L. điều khiển có tải trọng toàn phần lên đến 16,89 tấn.

CSGT đã lập biên bản tài xế về hành vi điều khiển phương tiện có tổng trọng lượng vượt quá tải trọng cho phép của đường bộ trên 50%. Với lỗi này, tài xế L. sẽ bị phạt tiền 45 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Bên cạnh đó, CSGT lập biên bản đối với chủ phương tiện là tổ chức, doanh nghiệp, với số tiền phạt 140 triệu đồng, tước phù hiệu ô tô tải 2 tháng.

Trước đó, ngày 8.9, tổ công tác tuần tra, phát hiện tài xế T.T (30 tuổi, quê Vĩnh Long) chạy xe tải biển số 51C-761.xx trên đường An Phú Đông 10 (phường An Phú Đông). Theo quy định, đường này hạn chế tải trọng toàn phần xe trên 1 tấn. Kết quả kiểm tra xác định, thời điểm phát hiện, xe tải anh T. lái lên đến 3,7 tấn, quá tải 50%.

Với cùng lỗi vi phạm như trên, anh T. sẽ bị phạt 45 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Chủ phương tiện là cá nhân, bị phạt tiền 70 triệu đồng, tước phù hiệu xe 2 tháng.

Như vậy, tổng số tiền phạt của 2 trường hợp nói trên lên đến 300 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, xe quá tải không chỉ gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng mà còn khiến chủ phương tiện và tài xế bị xử phạt rất nặng.

