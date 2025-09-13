Đà Nẵng: Triệt phá đường dây buôn bán khí cười hơn 50 tỉ đồng

Ngày 13.9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển khí cười (N₂O) quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch lên đến 50 tỉ đồng, thu giữ 734 bình khí cùng nhiều tang vật liên quan.

Xe chở bình khí cười đi giao dịch bị công an bắt quả tang ẢNH: Đ.X

Từ chuyên án, lực lượng chức năng bắt quả tang Hoàng Anh Tấn (ở P.An Khê), Trần Linh Tâm, Lê Văn Viết Long (cùng ở P.An Hải, cùng TP.Đà Nẵng) khi đang giao nhận hàng cấm tại một bãi xe.

Các nghi phạm khai nhận vận chuyển số bình khí trên theo chỉ đạo của Ngô Đặng Quang Dũng (23 tuổi, ở P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), nghi phạm cầm đầu đường dây.

Mở rộng điều tra, Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ Dũng cùng đồng phạm là Võ Văn Hiếu, Trần Thị Trang (ở TP.Đà Nẵng) và nhiều người khác có vai trò tổ chức, thuê người vận chuyển, tiêu thụ khí cười.

Tang vật trong vụ án bị lực lượng công an thu giữ

Đáng chú ý, một số nghi phạm khai đã cung cấp bình khí cho bar “Hair of the Dog” trên đường Trần Quốc Toản (P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Tại bar này, lực lượng chức năng thu giữ thêm 208 bình khí cười.

Lực lượng công an xác minh dòng tiền giao dịch trong các tài khoản liên quan, phát hiện tổng số tiền mua bán khí cười từ đầu năm 2025 đến nay khoảng 50 tỉ đồng.

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 10 người trong đường dây buôn bán khí cười lên đến 50 tỉ đồng ẢNH: Đ.X

Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 10 người để điều tra hành vi "buôn bán hàng cấm".