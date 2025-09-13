Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây buôn bán khí cười hơn 50 tỉ đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
13/09/2025 11:46 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng triệt phá đường dây buôn bán khí cười quy mô lớn lên đến 50 tỉ đồng, khởi tố 10 bị can về tội 'buôn bán hàng cấm'.

Ngày 13.9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển khí cười (N₂O) quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch lên đến 50 tỉ đồng, thu giữ 734 bình khí cùng nhiều tang vật liên quan.

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây buôn bán khí cười hơn 50 tỉ đồng- Ảnh 1.

Xe chở bình khí cười đi giao dịch bị công an bắt quả tang

ẢNH: Đ.X

Từ chuyên án, lực lượng chức năng bắt quả tang Hoàng Anh Tấn ( P.An Khê), Trần Linh Tâm, Lê Văn Viết Long (cùng P.An Hải, cùng TP.Đà Nẵng) khi đang giao nhận hàng cấm tại một bãi xe.

Các nghi phạm khai nhận vận chuyển số bình khí trên theo chỉ đạo của Ngô Đặng Quang Dũng (23 tuổi, P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), nghi phạm cầm đầu đường dây.

Mở rộng điều tra, Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ Dũng cùng đồng phạm là Võ Văn Hiếu, Trần Thị Trang ( TP.Đà Nẵng) và nhiều người khác có vai trò tổ chức, thuê người vận chuyển, tiêu thụ khí cười.

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây buôn bán khí cười hơn 50 tỉ đồng- Ảnh 2.
Đà Nẵng: Triệt phá đường dây buôn bán khí cười hơn 50 tỉ đồng- Ảnh 3.
Đà Nẵng: Triệt phá đường dây buôn bán khí cười hơn 50 tỉ đồng- Ảnh 4.

Tang vật trong vụ án bị lực lượng công an thu giữ

Đáng chú ý, một số nghi phạm khai đã cung cấp bình khí cho bar “Hair of the Dog” trên đường Trần Quốc Toản (P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Tại bar này, lực lượng chức năng thu giữ thêm 208 bình khí cười.

Lực lượng công an xác minh dòng tiền giao dịch trong các tài khoản liên quan, phát hiện tổng số tiền mua bán khí cười từ đầu năm 2025 đến nay khoảng 50 tỉ đồng.

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây buôn bán khí cười hơn 50 tỉ đồng- Ảnh 5.

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 10 người trong đường dây buôn bán khí cười lên đến 50 tỉ đồng

ẢNH: Đ.X

Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 10 người để điều tra hành vi "buôn bán hàng cấm".

Tin liên quan

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán khí cười gần 1.000 tỉ mỗi năm

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán khí cười gần 1.000 tỉ mỗi năm

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá 2 đường dây sản xuất, buôn bán khí cười 'khủng', trong đó một đường dây có doanh số bán khí cười lên tới gần 1.000 tỉ đồng mỗi năm.

Khám phá thêm chủ đề

khí cười buôn bán hàng cấm Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận