Đà Nẵng: Triệt phá cơ sở sản xuất giấm giả bằng axit quy mô lớn

Ngày 13.9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá một cơ sở sản xuất giấm giả quy mô lớn, mỗi ngày tung ra thị trường hơn 1.000 lít sản phẩm, tiêu thụ tại TP.Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.

Công an bắt giam vợ chồng Kiều Văn Thanh và Bùi Song Hậu ẢNH: Đ.X.

Kết quả điều tra xác định, vợ chồng Kiều Văn Thanh (45 tuổi) và Bùi Song Hậu (42 tuổi) là chủ cơ sở sản xuất giấm tại tổ 45, P.An Khê (TP.Đà Nẵng). Thay vì sản xuất giấm gạo bằng phương pháp lên men tự nhiên, vợ chồng Thanh đã dùng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước giếng khoan (tỷ lệ 2 lít axit/100 lít nước) để tạo ra giấm giả.

Công an TP.Đà Nẵng thu giữ hàng nghìn chai giấm giả cùng nhiều can axit công nghiệp tại cơ sở sản xuất giấm ở P.An Khê

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2.000 chai giấm giả thành phẩm (tương đương 2.000 lít) cùng 20 can axit axetic nguyên chất (khoảng 600 lít). Nếu không kịp thời ngăn chặn, số nguyên liệu này có thể được sử dụng để sản xuất tới 30.000 lít giấm giả đưa ra thị trường.

Theo các chuyên gia, việc sử dụng axit công nghiệp trong chế biến thực phẩm có nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe, làm bào mòn dạ dày, gây ngộ độc thần kinh, ung thư, thậm chí có thể dẫn đến tử vong nếu vượt ngưỡng cho phép.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kiều Văn Thanh và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Song Hậu để điều tra tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện, ngăn chặn kịp thời giấm giả trước khi tuồn ra thị trường ẢNH: Đ.X

Trước đó, ngày 11.9, Phòng Cảnh sát kinh tế này cũng đã khám phá thành công chuyên án 0909D, triệt phá đường dây sản xuất yến giả, thu giữ gần 38.000 chai yến giả thành phẩm.