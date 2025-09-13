Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đà Nẵng: Triệt phá cơ sở sản xuất giấm giả bằng axit quy mô lớn

Huy Đạt
Huy Đạt
13/09/2025 10:03 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng triệt phá cơ sở sản xuất giấm giả quy mô lớn, được pha từ axit công nghiệp. Mỗi ngày, cơ sở này tung ra thị trường hơn 1.000 lít giấm giả, gây nguy hại sức khỏe người tiêu dùng.

Ngày 13.9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá một cơ sở sản xuất giấm giả quy mô lớn, mỗi ngày tung ra thị trường hơn 1.000 lít sản phẩm, tiêu thụ tại TP.Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.

Đà Nẵng triệt phá cơ sở sản xuất giấm giả quy mô lớn gây nguy hại sức khỏe - Ảnh 1.

Công an bắt giam vợ chồng Kiều Văn Thanh và Bùi Song Hậu

ẢNH: Đ.X.

Kết quả điều tra xác định, vợ chồng Kiều Văn Thanh (45 tuổi) và Bùi Song Hậu (42 tuổi) là chủ cơ sở sản xuất giấm tại tổ 45, P.An Khê (TP.Đà Nẵng). Thay vì sản xuất giấm gạo bằng phương pháp lên men tự nhiên, vợ chồng Thanh đã dùng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước giếng khoan (tỷ lệ 2 lít axit/100 lít nước) để tạo ra giấm giả.

Đà Nẵng triệt phá cơ sở sản xuất giấm giả quy mô lớn gây nguy hại sức khỏe - Ảnh 2.
Đà Nẵng triệt phá cơ sở sản xuất giấm giả quy mô lớn gây nguy hại sức khỏe - Ảnh 3.
Đà Nẵng triệt phá cơ sở sản xuất giấm giả quy mô lớn gây nguy hại sức khỏe - Ảnh 4.

Công an TP.Đà Nẵng thu giữ hàng nghìn chai giấm giả cùng nhiều can axit công nghiệp tại cơ sở sản xuất giấm ở P.An Khê

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2.000 chai giấm giả thành phẩm (tương đương 2.000 lít) cùng 20 can axit axetic nguyên chất (khoảng 600 lít). Nếu không kịp thời ngăn chặn, số nguyên liệu này có thể được sử dụng để sản xuất tới 30.000 lít giấm giả đưa ra thị trường.

Theo các chuyên gia, việc sử dụng axit công nghiệp trong chế biến thực phẩm có nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe, làm bào mòn dạ dày, gây ngộ độc thần kinh, ung thư, thậm chí có thể dẫn đến tử vong nếu vượt ngưỡng cho phép.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kiều Văn Thanh và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Song Hậu để điều tra tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

Đà Nẵng triệt phá cơ sở sản xuất giấm giả quy mô lớn gây nguy hại sức khỏe - Ảnh 5.

Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện, ngăn chặn kịp thời giấm giả trước khi tuồn ra thị trường

ẢNH: Đ.X

Trước đó, ngày 11.9, Phòng Cảnh sát kinh tế này cũng đã khám phá thành công chuyên án 0909D, triệt phá đường dây sản xuất yến giả, thu giữ gần 38.000 chai yến giả thành phẩm.

Tin liên quan

Dùng a xít và nước lã làm giấm đóng chai bán ra thị trường

Dùng a xít và nước lã làm giấm đóng chai bán ra thị trường

Ngày 7.4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) bắt quả tang một cơ sở sản xuất giấm gạo bằng a xít và nước lã.

Khám phá thêm chủ đề

Giấm giấm giả axit Buôn bán hàng giả Đà Nẵng yến giả
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận