Trốn truy nã sang Lào, bị bắt khi nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Ngày 12.9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ bị can Nguyễn Duy Quang (28 tuổi, trú tỉnh Gia Lai, trước đây là TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) khi Quang nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị).

Nguyễn Duy Quang bị bắt giữ khi vừa nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, rạng sáng 4.7.2023, Quang đột nhập một căn nhà trên đường An Thượng 20 (Q.Ngũ Hành Sơn cũ, nay thuộc P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) trộm xe máy Yamaha Exciter BS 77F1-532.xx đem đi cầm cố lấy tiền. Khi bị triệu tập ngày 12.7.2023, Quang thừa nhận toàn bộ hành vi.

Ngày 14.11.2023, cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Quang. Tuy nhiên, Quang bỏ trốn nên bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã vào tháng 3.2024.

Sau hơn 1 năm lẩn trốn truy nã tại Lào, ngày 9.9 khi vừa nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị), Quang bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

