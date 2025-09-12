Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trốn truy nã sang Lào, bị bắt khi nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Huy Đạt
Huy Đạt
12/09/2025 11:27 GMT+7

Bị truy nã và lẩn trốn sang Lào hơn 1 năm, Nguyễn Duy Quang bị bắt giữ khi vừa nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Quảng Trị.

Ngày 12.9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ bị can Nguyễn Duy Quang (28 tuổi, trú tỉnh Gia Lai, trước đây là TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) khi Quang nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị).

Trốn truy nã sang Lào, bị bắt khi nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo- Ảnh 2.

Nguyễn Duy Quang bị bắt giữ khi vừa nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, rạng sáng 4.7.2023, Quang đột nhập một căn nhà trên đường An Thượng 20 (Q.Ngũ Hành Sơn cũ, nay thuộc P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) trộm xe máy Yamaha Exciter BS 77F1-532.xx đem đi cầm cố lấy tiền. Khi bị triệu tập ngày 12.7.2023, Quang thừa nhận toàn bộ hành vi.

Ngày 14.11.2023, cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Quang. Tuy nhiên, Quang bỏ trốn nên bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã vào tháng 3.2024.

Sau hơn 1 năm lẩn trốn truy nã tại Lào, ngày 9.9 khi vừa nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị), Quang bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Bị bắt sau 34 năm trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

Bị bắt sau 34 năm trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

Sau 34 năm lẩn trốn, nghi phạm diện truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị Công an xã Thượng Đức (TP.Đà Nẵng) phối hợp Trại giam A2 bắt giữ.

Khám phá thêm chủ đề

truy nã Đà Nẵng Cửa khẩu quốc tế Gia Lai Nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận