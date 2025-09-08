Khởi tố bị can đăng tin giả vụ trẻ em bị 'bắt cóc', lừa tiền từ thiện

Ngày 8.9, Công an P.An Cựu (TP.Huế) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Huy (23 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Huy là người đứng sau vụ đăng tải thông tin giả mạo "bắt cóc trẻ em" gây hoang mang dư luận ở TP.Huế hồi cuối tháng 7.

Bị can Nguyễn Hoàng Huy ẢNH: BÌNH THIÊN

Cụ thể, cuối tháng 7, dư luận TP.Huế xôn xao trước thông tin đăng tải trên trang fanpage “Tin Việt - Cam” có một bé gái 5 tuổi "bị bắt cóc giữa ban ngày ở trung tâm TP.Huế", sau đó cháu bé còn "bị ném xuống đường rồi bị xe cán gãy tay"... Nội dung bài đăng kèm hình ảnh cắt ghép bị làm mờ nhòe.

Sau khi hình ảnh, thông tin này xuất hiện, Công an TP.Huế vào cuộc xác minh, xác định đây là câu chuyện không có thật, do kẻ xấu bịa đặt.

Đáng chú ý, thông tin bịa đặt này còn được dựng lên với mục đích kêu gọi người dân chuyển tiền “ủng hộ” qua tài khoản cá nhân do các nghi phạm lừa đảo cung cấp. Thời điểm này, không ít người đã chuyển tiền giúp đỡ cháu bé.

Trước mức độ ảnh hưởng tiêu cực, Công an TP.Huế xác định đây không chỉ là hành vi tung tin sai sự thật mà còn là thủ đoạn tinh vi nhằm lợi dụng lòng thương cảm của xã hội để trục lợi. Ngay sau đó, Công an P.An Cựu đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Huế khẩn trương vào cuộc điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến đầu tháng 9, lực lượng chức năng xác định người đứng sau trang fanpage “Tin Việt - Cam” là Nguyễn Hoàng Huy.

Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận đã tự dàn dựng kịch bản bé gái bị bắt cóc, bịa đặt câu chuyện thương tâm nhằm lợi dụng lòng thương hại của mọi người để trục lợi.

Huy cũng khai đã cắt ghép hình ảnh từ nhiều nguồn trên mạng, tạo hiện trường giả để tăng độ tin cậy cho bài viết. Với kịch bản đó, Huy đã lừa nhiều người chuyển tiền “ủng hộ” vào tài khoản của mình, chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng.