Ông Lưu Tú Bảo được bãi tội bắt cóc, giam giữ người trái phép ở Mỹ

Ông Lưu Tú Bảo bị bắt hôm 1.4 tại Santa Clara, gần San Jose, California Mỹ với tội Bắt cóc và giam giữ người trái phép. Theo biên bản từ thư ký tòa ghi lại mà phóng viên Thanh Niên có được, Thẩm phán Brian J. Buckelew của Tòa thượng thẩm California quận Santa Clara đã chấp thuận kiến nghị bác bỏ toàn bộ vụ án mà ông Lưu Tú Bảo, sinh năm 1976, là bị đơn. Lý do chính được đưa ra là "chậm trễ của bên công tố".

Chủ tịch Quyền Anh Việt Nam Lưu Tú Bảo được bãi tội bắt cóc, giam giữ người trái phép

Đây là một thuật ngữ pháp lý quan trọng, ám chỉ việc cơ quan công tố đã không tiến hành xét xử trong một khoảng thời gian hợp lý, gây ảnh hưởng đến quyền được xét xử nhanh chóng của bị cáo. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi các tội danh ban đầu được đưa ra từ năm 2009, tức là gần 16 năm trước. Khoảng thời gian dài đến bất thường này được xem là một yếu tố then chốt dẫn đến phán quyết của tòa.

Các tội danh ban đầu mà ông Lưu Tú Bảo phải đối mặt khi có trát bắt giữ khá nghiêm trọng, bao gồm: Bắt cóc, giam giữ người trái phép,tra tấn với ý định gây thương tích nặng.

Chi tiết mời quý vị theo dõi bản tin.