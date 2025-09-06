Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Lưu Tú Bảo được bãi tội bắt cóc, giam giữ người trái phép ở Mỹ
Video Thể thao

Ông Lưu Tú Bảo được bãi tội bắt cóc, giam giữ người trái phép ở Mỹ

Anh Thư
Anh Thư
06/09/2025 11:50 GMT+7

Sau phiên tòa xem xét thỉnh nguyện bãi tố vì trì hoãn truy tố và xét xử bởi phía bên công tố tại Tòa thượng thẩm California quận Santa Clara, ông Lưu Tú Bảo, Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam, đã được bãi bỏ tất cả các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến tội bắt cóc và tra tấn.

Ông Lưu Tú Bảo bị bắt hôm 1.4 tại Santa Clara, gần San Jose, California Mỹ với tội Bắt cóc và giam giữ người trái phép. Theo biên bản từ thư ký tòa ghi lại mà phóng viên Thanh Niên có được, Thẩm phán Brian J. Buckelew của Tòa thượng thẩm California quận Santa Clara đã chấp thuận kiến nghị bác bỏ toàn bộ vụ án mà ông Lưu Tú Bảo, sinh năm 1976, là bị đơn. Lý do chính được đưa ra là "chậm trễ của bên công tố".

Chủ tịch Quyền Anh Việt Nam Lưu Tú Bảo được bãi tội bắt cóc, giam giữ người trái phép

Đây là một thuật ngữ pháp lý quan trọng, ám chỉ việc cơ quan công tố đã không tiến hành xét xử trong một khoảng thời gian hợp lý, gây ảnh hưởng đến quyền được xét xử nhanh chóng của bị cáo. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi các tội danh ban đầu được đưa ra từ năm 2009, tức là gần 16 năm trước. Khoảng thời gian dài đến bất thường này được xem là một yếu tố then chốt dẫn đến phán quyết của tòa.

Các tội danh ban đầu mà ông Lưu Tú Bảo phải đối mặt khi có trát bắt giữ khá nghiêm trọng, bao gồm: Bắt cóc, giam giữ người trái phép,tra tấn với ý định gây thương tích nặng.
Chi tiết mời quý vị theo dõi bản tin.

Tin liên quan

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam 'mất tích' nhiều tháng, VBF họp khẩn

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam 'mất tích' nhiều tháng, VBF họp khẩn

Chiều 4.9, Ban Thường vụ Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) họp trực tuyến nhằm giải quyết sự việc ông Lưu Tú Bảo, Chủ tịch VBF vắng mặt trong thời gian qua.

Ông Lưu Tú Bảo bị bắt ở Mỹ?

Khám phá thêm chủ đề

Lưu Tú Bảo Lưu Tú Bảo bị bắt Lưu Tú Bảo bị bắt vì tội gì vì sao Lưu Tú Bảo bị bắt Chủ tịch Quyền Anh Việt Nam Bắt cóc Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận