Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt bị can bị truy nã vì thuê ô tô mang đi cầm lấy tiền chơi game

Gia Bách
Gia Bách
05/09/2025 19:02 GMT+7

Sau 7 năm thuê ô tô mang đi cầm cố lấy tiền chơi game bắn cá, bị can Bùi Trọng Nghĩa bị Công an Cà Mau bắt giữ theo quyết định truy nã đặc biệt.

Ngày 5.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Bùi Trọng Nghĩa (46 tuổi, ngụ P.Giá Rai, Cà Mau), là bị can bị truy nã đặc biệt về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị can truy nã đặc biệt ở Cà Mau sa lưới sau 3 năm bỏ trốn - Ảnh 1.

Bị can Bùi Trọng Nghĩa thời điểm bị bắt

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo hồ sơ điều tra, ngày 2.5.2018, Nghĩa thuê ô tô của anh N.V.C trong 3 ngày để đi công việc. Tuy nhiên, sau khi nhận xe, Nghĩa chạy lên TP.HCM rồi đem xe cầm cố lấy 50 triệu đồng, mua thẻ nạp game bắn cá và thua sạch.

Khi xe không được trả lại như giao hẹn, anh N.V.C phát hiện xe mình ở TP.HCM qua định vị, nên trình báo công an.

Ngày 21.12.2022, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Nghĩa. Đến ngày 6.10.2024, sau khi Nghĩa bỏ trốn, quyết định truy nã đặc biệt được ban hành.

Trước đó, giai đoạn đầu làm việc, Nghĩa có hợp tác với cơ quan chức năng nhưng sau đó đột ngột biến mất, khiến việc điều tra bị gián đoạn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với Nghĩa để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Tây Ninh: Bắt 2 người bị truy nã trong nhóm công dân do Campuchia trao trả

Tây Ninh: Bắt 2 người bị truy nã trong nhóm công dân do Campuchia trao trả

Trong số 11 công dân Việt Nam do Campuchia bàn giao, Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đang có lệnh truy nã của Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an tỉnh Vĩnh Long.

Khám phá thêm chủ đề

truy nã Game Bắn Cá thuê ô tô Khởi Tố Bị Can Chiếm đoạt tài sản cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận