Bắt bị can bị truy nã vì thuê ô tô mang đi cầm lấy tiền chơi game

Ngày 5.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Bùi Trọng Nghĩa (46 tuổi, ngụ P.Giá Rai, Cà Mau), là bị can bị truy nã đặc biệt về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị can Bùi Trọng Nghĩa thời điểm bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo hồ sơ điều tra, ngày 2.5.2018, Nghĩa thuê ô tô của anh N.V.C trong 3 ngày để đi công việc. Tuy nhiên, sau khi nhận xe, Nghĩa chạy lên TP.HCM rồi đem xe cầm cố lấy 50 triệu đồng, mua thẻ nạp game bắn cá và thua sạch.

Khi xe không được trả lại như giao hẹn, anh N.V.C phát hiện xe mình ở TP.HCM qua định vị, nên trình báo công an.

Ngày 21.12.2022, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Nghĩa. Đến ngày 6.10.2024, sau khi Nghĩa bỏ trốn, quyết định truy nã đặc biệt được ban hành.

Trước đó, giai đoạn đầu làm việc, Nghĩa có hợp tác với cơ quan chức năng nhưng sau đó đột ngột biến mất, khiến việc điều tra bị gián đoạn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với Nghĩa để xử lý theo quy định của pháp luật.