Tụ tập tại tiệm game bắn cá để đánh bạc trực tuyến

Ngày 7.8, tin từ Công an TP.Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục làm rõ để xử lý những người tham gia đánh bạc trực tuyến tại tiệm game bắn cá.

Nhóm người đánh bạc trực tuyến cùng tang vật tại hiện trường NAM LONG

Theo đó, lúc 15 giờ 20 ngày 6.8, lực lượng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an TP.Vĩnh Long đột kích căn nhà của ông P.V.B.M (42 tuổi, ở P.Tân Hội, TP.Vĩnh Long), bắt quả tang nhiều người tụ tập đánh bạc bằng hình thức đánh bài, đá gà trực tuyến với nhà cái ở Campuchia.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 19 người (ngụ các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang và TP.HCM) cùng tang vật gồm: 5 bộ bài tây đã qua sử dụng; 1 laptop đang kết nối với tivi phát trực tiếp các trận đá gà từ Campuchia; 22 điện thoại di động; 18 xe máy và số tiền gần 130 triệu đồng.