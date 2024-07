Ngồi quán nước đánh bạc với nhà cái ở Campuchia

Ngày 27.7 Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang tiếp tục phối hợp với công an địa phương xác minh xử lý 33 người đánh bạc thông qua mạng internet.

Những người có liên quan vụ đánh bạc ở H.Tam Bình cùng tang vật tại hiện trường NAM LONG

Theo đó, vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 26.7, Đội Cảnh sát trật tự thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CSQLHC-TTXH) Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an H.Bình Tân bất ngờ kiểm tra quán giải khát T.H do ông N.M.H (39 tuổi, ngụ ấp An Thới, xã Tân An Thạnh, H.Bình Tân, Vĩnh Long) thì phát hiện nhóm người đang tụ tập tham gia đánh bạc với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet, được phát trực tiếp từ Camphuchia.

Tại hiện trường, lực lượng đã tạm giữ 20 người liên quan, đồng thời đã tạm giữ nhiều tang vật gồm 20 điện thoại di động, 14 xe máy và tổng số tiền gần 50 triệu đồng.

Tương tự, trước đó, ngày 25.7, Đội Cảnh sát trật tự thuộc Phòng CSQLHC-TTXH Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an H.Tam Bình bất ngờ kiểm tra quán giải khát H.T do bà N.T.P (51 tuổi, ngụ ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, H.Tam Bình, Vĩnh Long) cũng phát hiện nhiều người đang tụ tập tham gia đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet.

Nhóm người có liên quan vụ đánh bạc tại H.Bình Tân tại hiện trường NAM LONG

Tại hiện trường, lực lượng công an đã bắt quả tang 13 người liên quan, đồng thời đã tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện gồm 18 điện thoại di động, 9 chiếc xe máy và hơn 140 triệu đồng.

Hiện, 2 vụ đánh bạc thông qua mạng internet trên đã được Phòng CSQLHC-TTXH bàn giao lại cho công an 2 địa phương tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.