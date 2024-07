Chủ tiệm vàng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá hơn 10 tỉ đồng

Ngày 15.7, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khen thưởng đột xuất lực lượng công an có thành tích xuất sắc qua đấu tranh, triệt xóa đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khen thưởng tập thể Công an tỉnh Bạc Liêu và 5 cá nhân. Trong đó, có 2 cá nhân thuộc Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và 3 cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bạc Liêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều khen thưởng đột xuất 5 cá nhân có thành tích triệt xóa đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn CTV

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, yêu cầu Ban giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong triển khai, thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác góp phần phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm trên không gian mạng.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, khoảng 8 giờ ngày 10.7, lực lượng công an đồng loạt ra quân, bắt giữ 9 nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, gồm: Lê Minh Cường (42 tuổi), Giang Trọng Hiếu (33 tuổi), Lê Thanh Hải (43 tuổi), Nguyễn Hoàng Minh (44 tuổi), Liêu Huy Tuấn (46 tuổi), Giang Nhân Đại Chí (40 tuổi, cùng ngụ TT.Hòa Bình, H.Hòa Bình, Bạc Liêu), Thái Đắc Trung (50 tuổi), Trần Minh Chuẩn (34 tuổi) và Thạch Thới (55 tuổi, cùng ngụ TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu).

Giang Trọng Hiếu, chủ tiệm vàng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá CTV

Khám xét nơi ở của các nghi phạm, công an tạm giữ nhiều tang vật có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá qua mạng Internet, gồm: 12 điện thoại di động, 3 thẻ ATM, 3 gậy kim loại và số tiền gần 750 triệu đồng.



Qua điều tra, tổng hợp dữ liệu điện tử, công an xác định số tiền các nghi phạm tham gia cá độ bóng đá hơn 10 tỉ đồng. Trong đó, Giang Trọng Hiếu, chủ tiệm vàng ở P.7, TP.Bạc Liêu, là người cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đang mở rộng điều tra đường dây cá độ bóng đá nêu trên; đồng thời điều tra, xử lý 9 nghi phạm về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.