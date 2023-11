Bình Phước: Hỗ trợ 2 người bị nạn khi tham gia phòng chống tội phạm

Ngày 24.11, đoàn công tác của Công an tỉnh Bình Phước do đại tá Lâm Văn Long, Phó giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm, trao tiền hỗ trợ đột xuất của UBND tỉnh cho cán bộ, gia đình có người trực tiếp tham gia phòng chống tội phạm bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng trên địa bàn TX.Chơn Thành.

Đại tá Lâm Văn Long thăm hỏi, động viên anh Lê Ngọc Phú H.G

Tại gia đình anh Lê Ngọc Phú (20 tuổi, bảo vệ dân phố P.Hưng Long, TX.Chơn Thành), đại tá Lâm Văn Long, đã trao hỗ trợ hơn 1,6 triệu đồng của UBND tỉnh cho anh Phú và 50 triệu đồng cho gia đình anh Hoàng Nhật Tiến (34 tuổi, thành viên tổ xung kích phòng chống tội phạm P.Hưng Long, đã bị tử vong) khi trực tiếp tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm. Ngoài ra, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước và Công an TX.Chơn Thành cũng đã có những phần quà trao tặng các gia đình.

Trao hỗ trợ của UBND tỉnh Bình Phước cho anh Lê Ngọc Phú H.G

Đại tá Lâm Văn Long ghi nhận và biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm của 2 công dân nêu trên.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 11.6, tổ công tác của Công an P.Hưng Long (TX.Chơn Thành) cùng lực lượng dân quân tổ xung kích phòng chống tội phạm tổ chức tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.



Đến khoảng 21 giờ 30, khi đến đoạn đường thuộc KP.6, P.Hưng Long thì tổ công tác phát hiện 1 thanh niên chạy xe máy, đeo túi màu đen có biểu hiện nghi vấn. Khi phát hiện lực lượng tuần tra, người này lập tức tăng ga bỏ chạy. Thấy vậy, anh Hoàng Nhật Tiến điều khiển xe máy chở anh Lê Ngọc Phú chạy đuổi theo phía sau.

Đoàn UBND tỉnh Bình Phước trao hỗ trợ cho gia đình anh Hoàng Nhật Tiến H.G

Khi đến đoạn đường Hồ Chí Minh thuộc P.Thành Tâm (TX.Chơn Thành) thì bị va chạm với xe của thanh niên nghi vấn khiến 2 người ngã văng ra đường. Anh Lê Ngọc Phú bị thương, gãy tay phải, anh Hoàng Nhật Tiến bị xe tải đang chạy trên đường cán qua người, tử vong tại chỗ. Nam thanh niên nghi vấn sau đó đã bỏ chạy vào lô cao su (hiện chưa xác định được danh tính).



Vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an TX.Chơn Thành điều tra làm rõ.